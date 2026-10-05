O vyhlášení předčasných voleb se spekulovalo od pátku, kdy vláda v parlamentu neuspěla se dvěma dekrety na zvýšení ochrany nájemníků. Reagovala tím na demonstrace v zemi za dostupné bydlení. Ukázalo se, že kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami nemá v parlamentu sílu, aby prosadil opatření, která považuje za klíčová.
Sánchez ve zhruba desetiminutovém projevu řekl, že chce ve volbách rozšířit progresivní koalici, která ve Španělsku v různých formách vládne od roku 2018. Přímo neuvedl, zda bude usilovat o obhajobu premiérského mandátu. Řekl však, že Španělé rozhodnou, zda bude pokračovat krajně pravicová vlna, která je podle něj patrná v jiných zemích, nebo progresivní vláda.
Premiér většinu svého proslovu věnoval tomu, co považuje za úspěchy své vlády. „Udělali jsme vše, co bylo v naší moci, abychom ochránili zájmy Španělů a Španělek,“ uvedl Sánchez.
Podle něj Španělsko rostlo v posledních letech třikrát rychleji než Francie či Německo a současně míra chudoby klesla na historické minimum. Dodal, že se daří ekologický přechod a že vláda dokázala prosadit řadu sociálních opatření, která se týkala také bydlení. „Koaliční progresivní vláda nepřestala pracovat,“ uvedl Sánchez, který uznal komplikovanou situaci v parlamentu.
„V rámci našich možností jsme se snažili vytvořit lepší svět pro naše občany i celé lidstvo,“ uvedl Sánchez. Poukázal na to, že jeho vláda podporovala EU, OSN a Ukrajinu bojující proti ruské invazi a současně odmítala „genocidu“, jak označuje Sánchez izraelské tažení v Pásmu Gazy. Španělská vláda podle Sáncheze „bojovala proti tyranům, techno oligarchům a spekulantům, kteří chtějí zničit budoucnost našich dětí“.
Opoziční pravice požadovala svolání předčasných voleb již několik měsíců, nejdříve kvůli korupčním skandálům členů socialistické strany a lidí ze Sánchezova okolí, pak například kvůli migrační krizi ve městě Ceuta. „Konečně,“ stojí na záběrech, které zveřejnila krátce po oznámení předčasných voleb opoziční Lidová strana.
Nové volby však požadovali i někteří provládní politici kvůli chybějící většině v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Bez ní kabinetu často chyběly v dolní komoře hlasy pro prosazení svých návrhů.
Podle španělské ústavy konání předčasných voleb musí schválit vláda na návrh premiéra. Sánchez uvedl, že na dnešek svolá mimořádné zasedání svého kabinetu.
Sánchezovi socialisté (PSOE) jsou nyní v průzkumech na druhém místě za lidovci (PP) Alberta Feijóa. Na rozdíl od mnoha jiných klasických středolevých stran napříč Evropou si stále drží vysokou míru podpory. Na pravici ale v posledních letech výrazně posílila nacionalistická strana Vox.
Deník El País v pondělí zveřejnil průzkum, který Lidové straně přisuzuje 31 procent preferencí a straně Vox 18 procent. Společně by opoziční strany měly zřejmě v parlamentu většinu. Průzkum, který se uskutečnil na konci září, socialistům přisuzuje 27 procent preferencí a menším levicovým stranám zhruba deset procent hlasů. Průzkum veřejnoprávního ústavu CIS ze začátku září ukazoval, že síly socialistů a menších levicových stran a pravicových stran jsou vyrovnané.
Poslední parlamentní volby se ve Španělsku konaly v roce 2023. Tehdy získali nejvíce hlasů Feijóovi lidovci, nedokázali ale vytvořit vládu. Politický „nezmar“ Sánchez stojí v čele socialistů s krátkou přestávkou mezi lety 2016 a 2017 už od roku 2014. Země za tu dobu zažila patery parlamentní volby. Nejvíce turbulentní byl přelom let 2015 a 2016 a také rok 2019, kdy se hlasování kvůli patovým výsledkům musela během několika měsíců opakovat.