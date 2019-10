Španělský výsadkář slavnostně přistával se státní vlajkou uprostřed vojenské přehlídky. Uvízl však na lampě

Padák desátníka Luise Fernanda Poza zdánlivě bezproblémově klouzal vzduchem, když v tom se těsně před přistáním zachytil o lampu veřejného osvětlení. Přítomní přihlížející vykřikli zděšením, neboť parašutistu zbrzdil prudký náraz, při němž narazil o sloup.



Muži se však nic závažného nestalo a po několika minutách jej vyprostilo přítomné armádní vozidlo. Aplaus publika i královské rodiny sklidil poté, co se mu z lampy podařilo strhnout španělskou vlaju, s níž původně přistával a která měla být poté na přehlídce vztyčena.

Nepovedené přistání údajně způsobil náhlý poryv větru. Král Felipe se s Pozem, jenž je velice zkušeným parašutistou a podle armády má na kontě přes 600 úspěšných seskoků, přišel osobně přivítat a za jeho nepovedený kousek mu nabídl slova útěchy. Premiér Pedro Sánchez po incidentu, uvedl na twitteru: „Jsme vděční, bylo to jednoduše děsivé.“

A parachutist hit some technical difficulties during Spain's National Day parade this morning, after misjudging his landing, smashing into a lamp post and remaining suspended as hundreds at the parade looked on. pic.twitter.com/kfioOPKTJt https://t.co/XMy0rzjlsk