SPD si kvůli Rusku sype popel na hlavu. Nejhlasitějším kritikem se stal ukrajinský velvyslanec v Berlíně

S vypuknutím války na Ukrajině se ocitli němečtí sociální demokraté (SPD) na pranýři. Čelí soustavné kritice kvůli postojům, které zastávali jejich klíčoví politici vůči Rusku. Symbolem toho je bývalý kancléř Gerhard Schröder, jenž stále ještě sedí ve vedení několika ruských energetických koncernů.

Nejhlasitěji své výhrady přitom formuluje ukrajinský velvyslanec v Berlíně Andrij Melnyk. Od začátku ruské agrese je pravidelným hostem německých politických talk show, píše komentáře do novin a poskytuje rozhovory. Pokaždé nabádá Německo a jeho představitele k většímu úsilí pomoct jeho napadené vlasti.

Avšak nejúčinnějším velvyslancovým nástrojem je twitterový účet, který se stal v přeneseném slova smyslu jeho „samopalem“. Melnyk ho využívá k tomu, aby tepal německé politiky. Ať už za to, že navzdory všem varováním prosazovali výstavbu plynovodu Nord Stream 2, či to, že se snažili i po protiprávní anexi Krymu udržovat dialog s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Ze všeho nejvíc ale Melnykovi vadí, že Berlín se nyní nejenom zdráhá dodat Ukrajině tolik potřebné těžké zbraně, ale že nechce souhlasit s ukončením odběru ropy a plynu z Ruska.

„Na koberečku“ u velvyslance

Včera se proto sešla se zástupcem Ukrajiny spolupředsedkyně SPD Saskia Eskenová, aby otupila jeho hroty vůči představitelům strany, včetně kancléře Olafa Scholze. Bylo to jejich druhé setkání za poslední dva týdny.

Názory na aktivity ukrajinského velvyslance se výrazně rozcházejí. Zatímco deník Frankfurter Allgemeine Zeitung ho neváhal označit za „faktického vůdce opozice“, jeden ze čtenářů levicově-liberálního listu Süddeutsche Zeitung o něm napsal, že se chová „spíš jako důstojník okupační správy než jako diplomat“.

Pro Melnyka je ze všeho nejdůležitější podpora nejčtenějšího listu v zemi, deníku Bild. Jeho reportéři pobývají od začátku války na Ukrajině. Díky tomu přinášejí pravidelné rozhovory se starostou Kyjeva Vitalijem Kličkem. Bild dává každému velvyslancově vyjádření značný prostor.

Na kordy s prezidentem

Většina politiků SPD k Melnykovým výtkám mlčí. Někteří se ale pravděpodobně i pod vlivem jeho palby na sociálních sítích za své minulé počínání omlouvají. Ne všichni si ale nechají kritiku líbit.

Zřejmě nejdál zatím zašel bývalý šéf německé diplomacie i SPD Sigmar Gabriel. V článku pro týdeník Der Spiegel kritizoval diplomatovy útoky na dalšího významného sociálního demokrata, spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

Melnyk totiž předtím o současné hlavě státu prohlásil, že coby ministr zahraničních věcí údajně „desítky let vytvářel pavoučí síť kontaktů na Rusko“, které stále ovlivňují německou politiku. Gabriel pak ukrajinského diplomata obvinil, že prý šíří „konspirační teorie“ a je „zlomyslný“.

S německým prezidentem se dostal Melnyk do křížku již dříve. Když Steinmeier krátce po vypuknutí války zorganizoval koncert na podporu Ukrajiny, kde měli vystoupit i ruští umělci, velvyslanec účast odřekl. „Z mého pohledu to byl jasný signál směrem k Moskvě, možná dokonce to mělo Putinovi ukázat: Zůstávám na své pozici,“ prohlásil rozhořčeně. Sám Steinmeier ovšem před časem přiznal, že se dopustil ve vztahu k Rusku řady chyb. „Chtěli jsme udržet mosty, na které Rusko už nevěřilo,“ uvedl sebekriticky.