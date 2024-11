Lidem imponuje Trumpovo hulvátství, říká amerikanista Kozák

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Lidem imponuje, jak kreativně dokáže Trump na setkáních urážet své konkurenty, imigranty. Je vlastně hulvátský,“ připisuje amerikanista Kryštof Kozák Trumpovi úspěšnou komunikaci. „Možná nadpoloviční většina lidí oceňuje tuhle direktivní, až neopatrnou upřímnost,“ zhodnotil Kozák. „Má podobný dar hulvátství jako Andrej Babiš, který se také je schopen stát se z miliardáře jedním z lidu,“ popsal Kozák Trumpovo šikovné balancování.

„Nepřepisují se americké dějiny v tom, že se žena opět nestane prezidentkou,“ uvedl na začátku pořadu Dopieralla. „Velice dlouho se na druhou stranu nestalo to, že by se vrátil bývalý prezident po čtyřech letech znovu do úřadu. V tomto to rozhodně můžeme mluvit o dějinném okamžiku,“ dodal.

„Jedna zásadní chyba Harrisové je to, že se nesnažila rétoricky sama sebe více oddělit od Joe Bidena. Nedokázala pořádně dát najevo, v čem všem je od něj odlišná,“ vytkl demokratické kandidátce politolog.

Jeho kolega z FSV Univerzity Karlovy, amerikanista Kryštof Kozák vidí v úspěchu Donalda Trumpa mimo jiné odliv mladých černošských voličů a Latinoameričanů od demokratické kandidátky. Harrisová u těchto skupin podle Kozáka dostala značně méně hlasů než její předchůdce Joe Biden před čtyřmi lety. „Trump se zkrátka ukázal jako politicky silnější,“ shrnul Kozák.

„Trumpovi pomohl i Elon Musk, když říkal, že jsou to i volby o svobodě slova,“ vypíchl Kozák jednoho z nejhlasitějších podporovatelů Donalda Trumpa v těchto volbách. „Všichni vědí, že ti migranti nejsou bílí a zároveň je politicky v pořádku bojovat proti nelegální migraci,“ popisuje jistý klíč Trumpova úspěchu Kozák.

„Donald Trump by ale měl výraznou šanci i proti jinému kandidátovi, jelikož zásadní roli hraje i ekonomická stránka věci Harris neměla žádnou pořádnou politickou agendu. Je spojena s Joe Bidenem, pro Američany on není úspěšný prezident a proto si zvolili Trumpa,“ má jasno Dopieralla.

„Určitě se nestane, že by Trump během 24 hodin odřízl veškerou pomoc Ukrajině a postavil se na stranu Ruska. Možná bude více ochotný mluvit s Putinem, což vnímám jako problematické, protože by tu agresi částečně legitimizoval,“ popsal politolog.

„Donald Trump získal podporu ve Swing states zřejmě i kvůli tomu, že voliči téma ekonomiky považují za zásadnější než například potraty a legislativu kolem nich, což je jedno z témat na kterém kampaň stavěla Harrisová,“ hodnotil oslovený politolog. „Samozřejmě má zásadní vliv i vystupování a celkový projev obou kandidátů,“ dodal Dopieralla.

Co se týče objemu peněz vybraných na kampani, tam měla Kamala Harris nad Trumpem náskok. „Demokratická strana možná dojde k určité změně této strategie, protože se ukázalo, že více financí nemusí znamenat rozhodující vliv ve volbách,“ zhodnotil politolog.

„Očekávám, že Kamala Harris uzná porážku ve volbách. V tom vidím největší rozdíl mezi oběma kandidáty. Jsem si skoro jistý, že kdyby byl výsledek voleb opačný, daly by se očekávat nepokoje. V tomto případě je opravdu nečekám,“ shrnul politolog.

Volby ale podle něj byly celkově férové. „Neexistují žádné náznaky toho, že by tomu bylo jinak. Samozřejmě byly tu nějaké hrozby v podobě nahlášených bomb a podobně, kdy některé místnosti musely být na nějakou dobu uzavřeny, ale rozhodně nešlo o narušení toho, aby volby proběhly férově,“ myslí si Dopieralla.

S tím souhlasí i reportér iDNES.cz ve Washingtonu. Náladu ve štábu popsal jako klidnou. „Všichni šli spát. Vidí, že ten výsledek je jiný, než jaký čekali,“ shrnul. „Republikáni získali kromě postu prezidenta i Senát. Navíc nikdo nepočítal s takhle výrazným vítězstvím Donalda Trumpa. Demokraté budou muset promyslet, jak teď svou politiku dělat,“ dodal Jan Brodníček.