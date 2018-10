Špionážní skandály ukazují rostoucí vliv armády v Rusku, píše Reuters. Západ agenty GRU označuje za břídily

Moskva Ruskou vojenskou rozvědku GRU v zahraničí posměšně označují za břídily, vojenský vliv na zahraniční politiku Kremlu ale roste a je nepravděpodobné, že pochybné vojenské operace budou ukončeny, napsala agentura Reuters.

Západ viní GRU hned z několika nepovedených útoků, včetně pokusu o vraždu bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém Salisbury a z kybernetického útoku na Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW), jež sídlí v Haagu. Z hackerských útoků obviňují pracovníky GRU i Spojené státy.



Odmítavý postoj Ruska k předloženým obviněním vyvolal na Západě nedůvěřivý smích a některá světová média označila GRU, jež v roce 2014 pomohla Rusku anektovat ukrajinský poloostrov Krym, za neschopné amatéry. Podle západních expertů a ruských zdrojů blízkých Kremlu by se však měl mít Západ na pozoru.

„Je lehké smát se mizerným schopnostem GRU, neměli bychom ji ale podceňovat, stejně jako nebezpečné a lehkomyslné užití nervově paralytické látky na našich ulicích,“ uvedl na bezpečnostní konferenci náměstek britského ministra vnitra Ben Wallace.

Podle expertů zvýšila GRU své aktivity, včetně tajných misí, v souvislosti s protiruskými sankcemi, které byly na Moskvu uvaleny kvůli anexi Krymu. „Rusko nyní funguje na základě válečných pravidel, což znamená, že GRU byla puštěna ze řetězu,“ uvedl analytik Mark Galeotti. „Jak se konfrontace mezi Východem a Západem zhoršuje, posilují tyto vojenské agentury a GRU je nyní mnohem aktivnější,“ dodal expert.

Na dotaz, zda ruské ministerstvo obrany nečeká reorganizace, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, že přednesená obvinění vůči GRU nejsou příliš kvalitní na to, aby k tomu došlo.

„Rusko věří, že snížení aktivity GRU nemá smysl, protože by se jednalo o jednostranný ústupek, který by nic nepřinesl a byl by vnímán jako známka slabosti,“ uvedla Taťjana Stanovaja, které má vazby na ruskou politickou elitu a vede analytickou firmu R.Politik. „Myslím si, že škodlivé operace by se mohly provádět dokonce častěji než v minulosti,“ dodala.

Špionáž je jedna z nejdůležitějších profesí, míní Putin

Kreml je podle ní zděšen rozpadem neformálních komunikačních kanálů mezi západními a ruskými zpravodajskými službami a vidí svět špionáže jako oblast bez pravidel. Ruský prezident Vladimir Putin, sám bývalý agent tajné služby KGB, minulý týden označil špionáž za jednu z nejdůležitějších profesí a Skripala za zrádce.

Přesto, že je podle západních médií GRU neschopná, v některých kruzích Moskvy jsou na její působení hrdí. „Pokud měl někdo pochybnosti o tom, že naši zaměstnanci pracují všude, tak teď si tím mohou být jisti,“ uvedl ve státní televizi poslanec vládní strany Jednotné Rusko Konstantin Zatulin.

I přes skandály pracovníků GRU v Nizozemsku, USA a Británii, je Kreml podle Galeottiho v rozpacích jen na okamžik. „Myslím, že pokud se podle ruských výpočtů jedná jen o několik rozpačitých chvil a tvrdých prohlášení, může to (Moskva) přečkat,“ tvrdí analytik.

Podle bývalého ruského diplomata Vladimira Frolova chyby, kterých se GRU dopustila, nebyly žádnou katastrofou. „Co jsme viděli, bylo jen několik zádrhelů v mimořádně riskantních, ale účinných operacích, které dosáhly svého cíle,“ uvedl Frolov v rozhovoru s jedním z ruských magazínů.

GRU se stala aktivnější po anexi Krymu i kvůli širší zahraniční politice Ruska. Do roku 2014 se Moskva omezila především na státy bývalého Sovětského svazu. Poté se však stále více soustřeďuje na Blízký východ a na Afriku, zatímco USA a země EU obviňují Rusko z vměšování do vnitřních záležitostí.

Vojenský vliv na ruskou politiku je patrný i z dalších náznaků, mimo jiné například z ruské vojenské aktivity v Sýrii. Ministr obrany Sergej Šojgu byl letos jedním ze dvou společníků Putina na jeho dovolené. Třiašedesátiletý Šojgu se přitom v politice vládní strany příliš neangažuje, podle průzkumů veřejného mínění však patří mezi nejpopulárnější kandidáty na funkci ruského prezidenta po Putinovi.