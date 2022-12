„Špionův“ návrat je nejistý. Směnu Američana, odsouzeného za údajnou špionáž, zastavil prý sám Putin

„Za Grinerovou jsem šťastný, ale jinak jsem velmi zklamaný, že se neudělalo více pro zajištění mého propuštění, zvláště když se blíží čtyři roky od mého zatčení,“ řekl po čtvrtečním oznámení výměny pro CNN Paul Whelan, někdejší příslušník americké námořní pěchoty a bývalý ředitel mezinárodní bezpečnosti ve společnosti BorgWarner Group.

Šaráda tajných služeb

Toho v Rusku odsoudili k 16 letům vězení za špionáž. Stalo se tak dva roky po jeho zatčení v moskevském hotelu v prosinci 2018. Provedla jej ruská tajná Federální služba bezpečnosti (FSB), údajně při přebírání špionážních materiálů.

Dle svých obhájců se však Whelan domníval, že USB flash disk, který převzal, obsahuje snímky z dovolené v Rusku, kam přicestoval kvůli sňatku bývalého kolegy. Jednalo se prý o nachystanou past ruských tajných služeb. Vinu bývalého námořníka dlouhodobě odmítá i americká administrativa. Proto měl Whelan být původně vyměněn za Viktora Buta společně s Grinerovou.

But, jenž si vysloužil přezdívku Obchodník se smrtí, v době své největší slávy údajně dodával vojenské vybavení afghánskému hnutí Tálibán či libanonskému Hizballáhu. Jeho zbraně pak zřejmě podporovaly i konflikty a diktátory v Angole, Kongu, ve Rwandě, v Sieře Leone i v Súdánu či Libérii. Soud v New Yorku jej poslal na 25 let do vězení roku 2012. Ve Spojených státech byl But obviněn ze spiknutí za účelem zabít občany a činitele USA, z obchodování se zbraněmi a z poskytování materiální podpory teroristické organizaci.

Ale zpátky ke smutnému aktérovi Whelanovi, jenž i nadále zůstává ve vězeňském zařízení v Mordvinsku (republika ležící zhruba 600 kilometrů jihovýchodně od Moskvy – pozn. ed.).

Kufry zabalené, letadlo nikde

„Mám zabalené kufry. Jsem připravený jet domů. Potřebuju jen letadlo, které mě odveze,“ řekl Whelan koncem minulého týdne CNN. S tím, že nechápe, proč ještě stále sedí v ruském vězení.

Podle vyjádření nejmenovaného amerického představitele pro CNN mohlo k rozhodnutí dojít přímo na nejvyšším místě Kremlu. „Vzhledem k mimořádnosti této záležitosti se zdá, že podmínky stanovil sám ruský prezident Vladimir Putin,“ uvedl anonymní zdroj.

Podle amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena tak Američané stáli před rozhodnutím, zda přivézt zpět do vlasti alespoň Grinerovou, nebo nikoho. „Neměli jsme na výběr, kterého Američana přivezeme domů. Byla to buď ona, nebo nikdo,“ řekl Blinken v pátek.

Basketbalistka Grinerová, jež je dvojnásobnou olympijskou vítězkou, se provinila tím, že u ní při kontrole na letišti Šeremetěvo objevili policisté náplně s hašišovým olejem do elektronické cigarety. V létě letošního roku byla odsouzena k devíti letům vězení za pašování drog.

Z podstaty věci ji tak Rusové řadili dle mluvčího Bílého domu pro národní bezpečnost Johna Kirbyho do nižší kategorie důležitosti než Whelana. Kirby uvedl, že ruská strana při vyjednávání dala jasně najevo, že obchodník se zbraněmi But není natolik hodnotným, aby za něj vydali i Whelana. „To ale neznamená, že bychom byli v jednáních zpátky na začátku. Budeme pracovat dnes, zítra i každý další den, abychom pana Whelana dostali domů,“ dodal Kirby.

Rusko chce nazpět vraha

To ostatně potvrdil i americký prezident. „I když se nám zatím nepodařilo zajistit propuštění Whelana, nevzdáváme se. Nikdy se nevzdáme,“ řekl Joe Biden. Přičemž dle zdrojů z jeho administrativy jsou Američané ochotni za svého občana zaplatit i velmi vysokou cenu.

Samotní Rusové přitom dle několika amerických médií chtějí zpět Vadima Krasikova. Ten si však doživotní trest odpykává v Německu, kde zavraždil Čečence s gruzínským občanstvím. Dle německého nejvyššího státního zastupitelství se tak stalo přímo na objednávku Kremlu a odsouzený je zřejmě důstojníkem FSB. Tato výměna však nadějně nevypadá.

Podle CNN Američané kontaktovali Němce už před nynější směnou, Berlín ale vydání Krasikova odmítl. Otázkou tedy zůstává, za koho a zda vůbec se v budoucnu podaří Whelana vyměnit.