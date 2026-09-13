Skotové, Velšané a Irové opět zvedají hlavy. Tlačí na protibritská referenda

Setkání se koná poté, co premiér Andy Burnham naznačil poslancům, že by povolil další skotské referendum, pokud by se objevil „jasný konsenzus“ v jeho prospěch, píše britský deník The Telegraph.
Summit v Cardiffu zároveň přichází jen dva dny poté, co americký prezident Donald Trump při návštěvě Dublinu prohlásil, že by rád viděl Irsko sjednocené. Americký prezident se takto vyjádřil v době, kdy nacionalističtí lídři vyvíjejí tlak na premiéra, který si decentralizaci moci stanovil jako hlavní bod svého programu.
Skotský premiér John Swinney prohlásil, že Burnham „čelí myšlence, že se zapíše do dějin jako poslední premiér Spojeného království“.
Porážka labouristů ve Walesu v květnových volbách znamená, že nyní jsou poprvé u moci strany usilující o nezávislost ve Skotsku, Walesu i Severním Irsku.
Podle zdrojů deníku The Telegraph je cílem vyvinout na Burnhama větší tlak po jeho vyjádření, že by se ve Skotsku mohlo uskutečnit další referendum o nezávislosti, pokud to bude mít podporu veřejnosti.
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12. září 2026