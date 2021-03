Spojené státy budou společně se spojenci usilovat o jaderné odzbrojení KLDR, řekl ministr zahraničí Blinken

Tokio Spojené státy budou se svými spojenci nadále usilovat o jaderné odzbrojení Severní Koreje. Při úterním setkání se svým japonským protějškem to řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Zdůraznil přitom, že jeho návštěva Tokia by měla potvrdit pevné spojenectví mezi Japonskem a USA. Informovala o tom agentura Reuters.

Americký ministr obrany Lloyd Austin a ministr zahraničí Blinken v úterý odděleně jednali s japonským ministrem obrany Nobuoem Kišim a ministrem zahraničí Tošimicuem Motegim. Jde o první zaoceánskou cestu obou amerických ministrů. Fakt, že se jednání koná v Tokiu místo ve Washingtonu, má pro Japonsko, které považuje pevné vztahy s USA za klíčovou součást své diplomacie a bezpečnostní politiky, hluboký význam.

„Není náhodou, že jsme si vybrali Japonsko pro první zaoceánskou ministerskou cestu,“ uvedl Blinken v úvodním projevu. Doplnil, že hodlá spolu s Austinem potvrdit americký závazek ke spojenectví s Japonskem a posílit jej. Poznamenal také, že Spojené státy se svými spojenci v regionu spolupracují v otázkách ochrany klimatu, bezpečnosti, zdravotnictví a kybernetické bezpečnosti. „Věříme v demokracii, lidská práva a právní stát,“ řekl Blinken s tím, že ty jsou v ohrožení například v Barmě či Číně.

Motegi po jednání s Blinkenem řekl, že na straně Japonska a USA panuje shoda na nutnosti důrazně odporovat čínským snahám změnit status quo v Jihočínském a Východočínském moři. Podobně se vyjádřil také ministr obrany Kiši po setkání s Austinem. Hovořilo se podle něj především o Číně ale také o Severní Koreji.

V úterý se američtí ministři ještě setkají s japonským premiérem Jošihidem Sugou, který by se měl v dubnu ve Washingtonu osobně setkat s americkým prezidentem Joem Bidenem.

Ve středu Blinken a Austin odcestují do Jižní Koreje, která je dalším klíčovým spojencem USA v regionu. Hlavním tématem jednání budou severokorejské jaderné ambice.

Při návratu do Washingtonu by se Blinken měl setkat s čínskými představiteli v aljašském městě Anchorage. Austin ze Soulu zamíří do Dillí, kde bude jednat s indickými lídry.