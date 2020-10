Spojené státy chtějí Írán odstřihnout od jídla a léků, tvrdí ministr Zaríf. Reaguje tak na další sankce ze strany USA

Teherán Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf ve čtvrtek obvinil Spojené státy, že útočí na zbývající íránské zdroje financí, které islámská republika využívá k zaplacení jídla a léků v době pandemie. Informovala o tom agentura Reuters. Ministr tak patrně reagoval na další sankce, které Spojené státy uvalily na íránský bankovní sektor.

„V době pandemie covidu-19 chce režim Spojených států vyhodit do povětří naše zbývající kanály, které máme na zaplacení jídla a léků,“ uvedl šéf íránské diplomacie na twitteru. Doplnil, že „spiknutí s cílem vyhladovět populaci je zločinem proti lidskosti“.



Spojené státy ve čtvrtek na íránský finanční sektor uvalily další sankce, a to navzdory výhradám evropských spojenců, podle nichž může mít tento krok ničivé humanitární následky.

Nové sankce se podle amerického listu The Washington Post (WP) vztahují na banky, které zatím nečelí druhotným sankcím. Podle evropských vlád to bude mít za důsledek, že se Íránu zúží počet kanálů využívaných k importu humanitárního zboží, jako jsou potraviny či léky. To však v prohlášení odmítl americký ministr financí Steven Mnuchin, podle něhož se opatření vztahuje na 18 bank a odráží snahu Washingtonu odříznout Írán od „neoprávněného přístupu k americkým dolarům“. Humanitárních transakcí na pomoc íránskému obyvatelstvu se podle něj nové sankce nedotknou.

Írán a Spojené státy přerušily diplomatické styky krátce po revoluci z roku 1979, když íránští militantní studenti zaútočili na americkou ambasádu v Teheránu a 444 dní drželi jako rukojmí 52 Američanů. Dlouhodobě napjaté vztahy mezi oběma zeměmi se vyostřily v roce 2018 poté, co vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupila od jaderné dohody z roku 2015 mezi Íránem a světovými mocnostmi a zavedla vůči Íránu sankce, které mají tvrdý dopad na jeho ekonomiku.

Další významná eskalace přišla letos poté, co americká armáda 3. ledna zabila íránského generála Kásema Solejmáního a člena vedení iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise. Írán pak 8. ledna vypálil na základny v Iráku, kde působí Američané, množství raket. V září Spojené státy jednostranně ohlásily obnovení všech sankcí OSN vůči Íránu. Kromě Ruska a Číny krok zkritizovaly také američtí spojenci, tedy Německo, Francie a Británie.

Írán mezitím zůstává koronavirem nejpostiženější zemí Blízkého východu. Za poslední den 81milionová země zaznamenala rekordních bezmála 4400 nově nakažených a dalších 230 lidí tam s nemocí covid-19 zemřelo. Obzvlášť špatná je podle Reuters situace v hlavním městě Teheránu, kde sanitky s nakaženými někdy musejí přejíždět od nemocnice k nemocnici, aby našly volné lůžko na jednotce intenzivní péče.