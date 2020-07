Spojené státy hlásí za sobotu dalších 62 tisíc nakažených, na testy se čekají několikahodinové fronty

Washington Téměř 62 000 případů nákazy koronavirem a 769 úmrtí spojených s nemocí covid-19 v sobotu ohlásily úřady ve Spojených státech. Uvádí to deník The New York Times (NYT), který shromažďuje statistiky po jednotlivých amerických okresech. Obě nová denní čísla jsou nižší než páteční součty, ale vyšší než statistiky z minulé soboty.

Reprodukční číslo v Německu stouplo na 1,42. Máme to pod kontrolou, zní od kancléře. Rusko se drží pod hranicí 1 Spojené státy evidují v absolutních hodnotách zdaleka nejvíce mrtvých v souvislosti s nákazou i nejvíce infikovaných ze všech zemí světa. Podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se v zemi nákaza potvrdila u více než 3,7 milionu lidí, zatímco bilance obětí na životech už překročila 140 000 životů.

Od poloviny června jsou denní počty nakažených na vzestupu, přičemž nepříznivý vývoj už se podle agentury Reuters týká 43 z 50 amerických států. Na úrovni celých USA za poslední měsíc klouzavý průměr nových nákaz narostl z přibližně 22 000 na skoro 66 000. Trend u bilance obětí na životech začal stoupat na začátku minulého týdne, aktuální denní součty jsou ale stále zhruba třetinové proti dubnovému vrcholu epidemie.

Rekordní nárůsty zjištěných případů nákazy provázejí problémy se zpracováváním testů na virus SARS-CoV, které mnohdy trvá déle než týden. Máme nejlepší testování na světě, říká Trump Americký prezident Donald Trump i tento týden tvrdil, že Spojené státy mají „nejlepší testování na světě“, agentura AP ale pozoruje několikahodinové fronty u odběrných míst v silně zasažených jižních státech. V Pittsburghu zase údajně úřady vyzvaly potenciálně nakažené, aby se místo snahy absolvovat test pokud možno uchýlili ke 14denní karanténě, a pomohli tak snížit vytížení systému. USA překonaly hranici 70 tisíc nových nakažených. Čísla mohou být vyšší, na výsledky testů čekají Američané i týden „Testování je problém úplně všude,“ komentoval vývoj republikánský guvernér státu Utah Gary Herbert. Fronty na odběrových místech a prodlevy v hlášení výsledků testů přispívají v USA k šíření viru a nabourávají plány na obnovení běžného fungování obchodů, škol a dalších institucí, uvedla AP. „Je v podstatě k ničemu mít výsledek testu, který dostanete po uplynutí více než 48 hodin,“ řekla profesorka z Univerzity George Washingtona Leana Wenová, která dříve dohlížela na veřejné zdraví ve městě Baltimore. Deníky The New York Times a Washington Post (WP) navíc s odvoláním na zdroje obeznámené s vyjednáváním napsaly, že Bílý dům se snaží vyškrtnout dotace na podporu testování z nového souboru na podporu ekonomiky, který připravují republikánští kongresmani. Senátoři prý v tomto směru navrhují vyčlenit 25 miliard dolarů (skoro 600 miliard Kč) pro státy, vládní činitelé ale při víkendových jednáních prosazovali úplné vynulování této položky, stejně jako desetimiliardového příspěvku pro Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). „Přístup administrativy rozzlobil některé republikánské senátory..., někteří se snaží odporovat a zajistit, že peníze v návrhu zůstanou,“ píše WP. Součástí souboru opatření mají být i dodatečné dávky pro nezaměstnané a další opatření. Republikáni by mohli svůj plán podrobně představit už příští týden.