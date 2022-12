USA mají ve vazbě muže, který měl sestrojit bombu pro atentát nad Lockerbie

Spojené státy mají ve vazbě Libyjce, který údajně sestrojil bombu pro atentát na let Pan Am nad skotským městem Lockerbie, při kterém v roce 1988 zemřelo 270 lidí. S odkazem na skotské úřady to uvedla stanice BBC.