Spojené státy neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

  6:52aktualizováno  6:52
USA neprodloužily dočasné povolení, které třetím zemím umožňovalo bez rizika sankcí nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Třicetidenní výjimka, kterou zavedly s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě, vypršela v sobotu.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Washington povolil zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech 12. března, přičemž opatření mělo trvat 30 dní. Sankce na ruskou ropu uvalily USA v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu s cílem omezit příjmy, kterými Moskva válku financuje.

Podle dvou amerických činitelů nechalo americké ministerstvo financí výjimku v tichosti vypršet a neobnovilo ji. Stejně tak podle těchto zdrojů nemá v úmyslu prodloužit obdobnou výjimku na nákup íránské ropy již naložené na tankerech, která má skončit 19. dubna.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý podle TASS uvedl, že Washington neučinil žádné oznámení ohledně možnosti prodloužení povolení na nákup části ruské ropy a ropných produktů ze strany třetích zemí.

Američtí zákonodárci i představitelé některých evropských zemí uvolnění amerických sankcí kritizovali s tím, že tyto výjimky pomohou Rusku v jeho válce proti Ukrajině, uvedl Reuters.

USA a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Lodní doprava v Hormuzském průlivu kvůli riziku íránských útoků téměř ustala.

