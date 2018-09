Spojené státy otálely s kondolencí obětem útoku v Íránu, Trump bývá jindy rychlý

TEHERÁN/WASHINGTON/PRAHA Odpověď USA na útok na vojenskou přehlídku v íránském Ahvázu, při kterém zemřelo 29 lidí, přišla pozdě a byla oproti zvyklostem příliš slabá. K útoku se navíc nevyjádřili žádní vysocí představitelé, jak by se vzhledem k vážnosti situace očekávalo. S odvoláním na analytiky to píše deník The Washington Post. Íránské ministerstvo zahraničí mezitím svolalo kvůli útoku některé evropské vyslance a obvinilo je z krytí teroristů.

„Tlumená odpověď“ – tímto pojmem podle The Washington Post analytici označují reakci Spojených států amerických na útok ozbrojenců v Ahvázu. V prvních hodinách po útoku mlčel Bílý dům i americké ministerstvo zahraničí. Svoje vyjádření rozeslal mluvčí Národní bezpečnostní rady (NSC), která spadá pod prezidentovu administrativu, až v sobotu večer středoevropského času, tedy téměř dvanáct hodin po útoku.

„Spojené státy stojí za íránským lidem a podporují teheránský režim v tom, aby se zaměřil na udržení bezpečnosti lidí v jejich domovech,“ uvedl mluvčí Národní bezpečnostní rady Garrett Marquis. Později zareagovalo i ministerstvo zahraničí. „Stojíme s íránským lidem proti radikálnímu islámskému terorismu a soucítíme s nimi v tomto hrozném období,“ řekla mluvčí ministerstva Heather Nauertová.

Podle analytiků by si ale důležitost útoku zasloužila vyjádření vyššího představitele USA. Jak upozornil The Washington Post, americký prezident Donald Trump obvykle komentuje útoky radikálních islamistů velmi rychle – zejména pak ty, které zřejmě spáchal Islámský stát.

Islámský stát se přihlásil i k incidentu v Ahvázu. Oslabující islamistické uskupení se ale hlásí v podstatě ke všem útokům v regionu. Svou zodpovědnost za útok navíc krátce poté deklarovala i separistická vojenská skupina, která se nazývá Patriotickým arabským demokratickým hnutím v Ahvázu.



Zhoršení vztahů

Vztahy mezi Íránem a USA jsou napjaté dlouhodobě – formálně spolu země nemají žádné diplomatické styky už od roku 1980. Po příchodu Donalda Trumpa do úřadu ale vztahy mezi oběma zeměmi zamrzly úplně poté, co Spojené státy odstoupily od mezinárodní jaderné dohody s Íránem. Trump navíc na Írán znovu uvalil sankce.

Nyní Írán obviňuje USA z nepřímé podpory útočníků, kteří zabili 29 lidí v Ahvázu. Podle Teheránu za útokem stojí státy Perského zálivu, kterým Spojené státy dodávají zdroje a které jsou podle vyjádření íránských představitelů „loutky USA“. Obvinění v neděli odmítla americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová. „Spojené státy odsuzují jakýkoli teroristický útok, ať už se stal kdekoli,“ uvedla.

Vyslanci na koberečku

Napětí v Íránu se netýká jen Spojených států, ale i Evropy. Íránské ministerstvo zahraničí kvůli útoku svolalo vyslance Spojeného království, Nizozemska a Dánska, informoval deník The Guardian. „Je nepřijatelné, že Evropská unie neřadí členy těchto teroristických organizací na černou listinu,“ řekl vyslancům mluvčí íránského ministerstva zahraničí Bahram Qasemi. Podle Íránu tak Evropa kryje teroristy, a to jen proto, že nepáchají útoky přímo na evropském území.

Britskému vedoucímu zastupitelského úřadu, který nyní v zemi zastupuje velvyslance, Írán vytkl, že je nepřípustné, že mluvčí ahvázské separatistické skupiny se mohl přihlásit k zodpovědnosti za útok skrz televizní síť se sídlem v Londýně. Místní oficiální agentura IRNA však informovala o tom, že „ahvázská teroristická separatistická skupina, která je blízká saudskému režimu“, se k útoku přihlásila na sociálních sítích.