Spojené státy podle OSN musí odvolat zařazení jemenských šíitů k teroristům. V zemi hrozí devastující hladomor

New York Spojené státy musí odvolat své rozhodnutí označit jemenské šíitské rebely za teroristy. V opačném případě Jemenu hrozí největší hladomor za skoro 40 let. Radě bezpečnosti OSN to řeklo několik vysoce postavených představitelů této mezinárodní organizace. Informovala o tom agentura AFP. Jemen byl už před válkou nejchudší zemí na Arabském poloostrově. Teď závisí na humanitární pomoci 80 procent jeho občanů.

Šéf humanitárních operací OSN Mark Lowcock zdůraznil, že hlavní prioritou v Jemenu je odvrátit hladomor. Odvolání amerického rozhodnutí, které má nabýt účinnosti 19. ledna, by podle něj mohlo devastujícímu hladomoru zabránit. Lowcock zároveň vyjádřil přesvědčení, že výjimky, které Washington přislíbil nevládním organizacím, jež dovážejí do rebely kontrolovaných částí Jemenu humanitární pomoc, hrozbu hladomoru neodvrátí.

Po Bejrútu budí strach tankery u Jemenu a Mauricia. Rozpadnout se mohou kdykoliv, přineslo by to katastrofu Už nyní podle Lowcocka v konfliktem zmítané zemi umírá hlady kolem 50 000 Jemenců a s nedostatkem jídla se tam potýká dalších pět milionů lidí. Lowcock zmínil, že někteří dodavatelé, banky a pojišťovny již svým jemenským partnerům oznámili, že se plánují z Jemenu zcela stáhnout. „Tvrdí, že je to pro ně příliš velké riziko,“ uvedl. Dodal, že mezi těmito skupinami panuje strach, že by kvůli americkým krokům, byť nedopatřením, mohly zkrachovat či skončit ve vězení. Souhlas s Lowcockem před RB OSN vyjádřil také zmocněnec OSN pro Jemen Martin Griffiths. „Rozhodnutí by přispělo k hladomoru v Jemenu. Z humanitárních důvodů by mělo být co nejdříve odvoláno,“ uvedl. Poznamenal, že krok USA může zkomplikovat snahy o dialog mezi znesvářenými stranami. Šéf Světového potravinového programu (WFP) David Beasley rovněž vyzval USA, aby rozhodnutí odvolaly. Saúdskou Arábii a další státy sousedící s Jemenem požádal, aby se na humanitární pomoci této zemi více finančně podílely. Pokud USA rozhodnutí neodvolají, hrozí podle Beasleyho v Jemenu katastrofa. „Doslova to znamená rozsudek smrti pro statisíce, ne-li miliony nevinných Jemenců,“ řekl. Generální tajemník OSN apeloval na politiky, aby vyhlásili stav klimatické nouze Šíité z kmene Húsíů zahájili v roce 2014 boj proti centrální vládě, obsadili hlavní město a další části země a dodnes je Saná v jejich rukou. Podporuje je Írán, jemenskou vládu zase arabská koalice vedená Saúdskou Arábií. Humanitární krizi v Jemenu OSN označila za nejhorší ve světě. Dosluhující americký ministr zahraničí Mike Pompeo v neděli oznámil, že USA šíitské Húsíe zařadí na seznam zahraničních teroristických organizací. Zároveň ale řekl, že Spojené státy nebudou bránit humanitárním dodávkám. Rozhodnutí USA uvítala Saúdská Arábie. Kritizovaly jej například EU či řada nevládních organizací. Demokratičtí američtí politici vyzvali budoucího prezidenta Joea Bidena, aby rozhodnutí ihned po svém uvedení do úřadu 20. ledna zrušil. Představitelé OSN bývají většinou ve své kritice Spojených států, které jsou hlavním přispěvatelem této mezinárodní organizace, opatrní. Podle AFP tak jejich komentáře představují nejotevřenější kritiku končící administrativy prezidenta Donalda Trumpa.