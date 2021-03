Spojené státy se podle médií chystají na kybernetický útok proti Rusku, Kreml je znepokojen

Washington/Moskva Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý označil zprávy listu The New York Times (NYT) o údajných připravovaných kybernetických útocích USA vůči Rusku za znepokojivé s tím, že by se jednalo o zločin.

NYT v neděli napsal, že administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se chystá udeřit na počítačové systémy v Rusku v odvetě za letos odhalený útok na řadu amerických úřadů a soukromých společností, za kterým podle Washingtonu stojí Moskva. Ta však svou roli v kyberkampani popírá. „Tohle je znepokojivé,“ řekl o zprávě NYT Peskov. „Jednalo by se o čistý mezinárodní zločin,“ dodal. Biden na bezpečnostní konferenci kritizoval Putina. Merkelová chce posílit transatlantické vztahy Americké úřady na začátku roku informovaly, že skupině hackerů se podařilo provést velmi sofistikovaný a dlouho skrývaný útok vůči softwaru americké společnosti SolarWinds. Jelikož jej používá řada amerických úřadů a agentur a tisíce soukromých společností, dostali se útočníci následně i do jejich systémů, které nepozorovaně procházeli řadu měsíců. USA se domnívají, že za kampaní stojí Rusko, a Biden již dříve prohlásil, že útok „nezůstane bez odpovědi“. NYT v neděli s odkazem na nejmenované vládní činitele napsal, že USA chystají v příštích třech týdnech sérii skrytých útoků na ruské sítě, které nebudou patrné veřejnosti, ale dozví se o nich ruský prezident Vladimir Putin a jeho tajné služby. Spojené státy k tomu chtějí údajně oznámit nové ekonomické sankce, ačkoli v administrativě panují pochyby o jejich účinnosti. Biden chce také dekretem nařídit posílení kyberobrany USA. O napadení svých systémů totiž americká vláda dlouho nevěděla, na problém nakonec upozornila až jedna americká soukromá společnost. Systém veřejné správy napadli hackeři. Kyberútoku čelily pražský magistrát i ministerstvo práce Podle NYT budou Bidenovy další kroky první předzvěstí toho, jak hodlá postupovat v eskalujícím kybernetickém konfliktu s dalšími světovými mocnostmi. Kromě útoku na SolarWinds se totiž USA potýkají rovněž s nedávno odhalenou a podobně sofistikovanou hackerskou kampaní, která se týkala zranitelností produktu Microsoft Exchange Server. Podle americké vlády za ní stojí čínská skupina zvaná Hafnium, která se podle nynějších odhadů mohla díky využití čtyř dosud neznámých bezpečnostních mezer dostat do systémů nejméně 30 tisíc firem a úřadů. Mezi napadenými bylo mimo jiné také české ministerstvo práce a pražský magistrát. Celkový rozsah posledního útoku však zatím také není známý. Podle expertů přitom nebezpečí stále trvá, protože mnoho společností zatím neaktualizovalo svůj software a řada zločinců po celém světě začíná nástroj čínských hackerů napodobovat a zkoušet jej na další cíle.