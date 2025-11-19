Trumpovi lidé mají nový mírový plán pro Ukrajinu, konzultují ho s Ruskem

Plán zahrnuje „mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou“, napsal Axios s odkazem na své zdroje.
Formulaci plánu vede americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, který o něm „podrobně jednal s ruským vyslancem Kirillem Dmitrijevem“, tvrdí server s odkazem na nejmenovaného amerického představitele.
Ukrajinský činitel podle serveru Axios uvedl, že Witkoff o plánu hovořil také se šéfem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem začátkem tohoto týdne v Miami.
Podle amerického představitele už také Bílý dům začal o návrhu informovat evropské činitele.