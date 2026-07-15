Americké velitelství CENTCOM uvedlo, že americké síly dokončily vlnu úderů, jejímž cílem bylo snížit schopnost Íránu útočit na obchodní lodě. Velitelství zároveň poukázalo na to, že údery byly provedeny ve stejný den, kdy americké síly obnovily námořní blokádu íránských přístavů.
Íránské revoluční gardy prostřednictvím oficiálních médií oznámily, že udeřily na základnu americké páté flotily v Bahrajnu. Tvrdí také, že zaútočily na základny s americkými vojáky v Kuvajtu a Jordánsku. Revoluční gardy uvedly, že Hormuzský průliv zůstane uzavřený, „dokud Spojené státy neukončí svůj akt agrese“. Podle nich musí nepřátelé Íránu „očekávat uzavření dalších cest pro export ropy a plynu, které slouží zájmům Spojených států a jejich spojenců“.
Bahrajnské úřady při protivzdušném poplachu z noci vyzvali své obyvatele, aby zůstali v klidu a vyhledali úkryt. Kuvajt v prohlášení v úterý v noci uvedl, že jeho protivzdušná obrana ničila drony, které jsou součástí „íránské agrese“. Jordánská armáda uvedla, že zničila tři íránské rakety poté, co vstoupily do jordánského vzdušného prostoru.
Bahrajn a Kuvajt v úterý v noci hlásily útoky. Bahrajn vyhlásil protivzdušný poplach a Kuvajt uvedl, že jeho protivzdušná obrana zasahovala proti íránským dronům. Írán v uplynulých týdnech opakovaně útočil na americké základny na území obou zemí.
Írán na země v okolí útočí v reakci na americké údery, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože je Washington používá ve své operaci proti Íránu. Íránské útoky v minulosti zasáhly i civilisty.
Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě, základnu zde má americká pátá flotila. Americké síly jsou umístěny i v Kuvajtu, který hlásil v úterý zranění čtyř příslušníků ozbrojených sil po íránském zásahu lodi.
Zaútočíme na mosty a elektrárny, řekl Trump
Spojené státy příští týden zaútočí v Íránu na mosty a elektrárny, pokud Teherán do té doby neuzavře s Washingtonem dohodu. Americký prezident Donald Trump to ve středu řekl při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé v úterý jednali s íránskými zástupci.
„Příští týden to pro ně bude opravdu špatné, protože na řadě budou elektrárny. Na řadě budou také mosty,“ řekl Trump.
Útoky na íránské elektrárny a mosty tak od začátku konfliktu pohrozil poprvé. Uvedl, že Spojené státy jsou připraveny zničit všechny íránské elektrárny a mosty, pokud se Írán nevrátí k jednacímu stolu a neuzavře s USA dohodu. Americký prezident také řekl, že údery na Írán budou pokračovat, dokud nenařídí opak.
Americké síly v posledních dnech útočí na Írán, což Washington označuje za reakci na íránské údery proti lodím v Hormuzském průlivu. V úterý americká armáda oznámila obnovení námořní blokády íránských přístavů.
Náčelník amerického velitelství CENTCOM admirál Brad Cooper v noci na středu uvedl, že Írán za posledních sedm dní zaútočil na sedm obchodních lodí. Přibližně deset členů jejich posádek podle něj zemřelo, utrpělo zranění nebo je pohřešováno. Írán podle Coopera útočí také na okolní země. Totéž uvádějí íránská média, podle nichž údery míří na americké základny v těchto státech.
Washington a Teherán v polovině června uzavřely memorandum o porozumění, které mělo vést k ukončení války zahájené USA a Izraelem v únoru. Spojené státy a Írán se vzájemně obviňují z porušování podmínek dokumentu. Ten mimo jiné počítal s obnovením plavby v Hormuzském průlivu, který je významnou trasou pro přepravu ropy a plynu.