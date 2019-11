Spoluzakladatel Bílých helem Le Mesurier byl nalezen mrtev v Istanbulu. Okolnosti jsou nejasné

Bývalý příslušník britské armády založil v roce 2014 společnost Mayday Rescue Foundation, která se specializuje na výcvik záchranářů a dalších pracovníků pro válečné zóny. Je neziskovou organizací sídlící v Amsterdamu a Istanbulu. Její projekty podporuje OSN.

Školením Le Mesurierovy společnosti tak procházely i Bílé helmy (oficiální název Syrská civilní obrana) , jejichž příslušníci pomáhají například při chemických útocích. I u jejich zrodu Le Mesurier stál. Díky této organizaci byl v Sýrii zachráněn nespočet životů.



Bílé helmy i Le Mesurier jsou přitom velice často cílem očerňujících a desinformačních kampaní Ruska a Sýrie. Naposledy jej minulý týden mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová spojovala s teroristickými skupinami.

#Zakharova: The White Helmets’ co-founder, James Le Mesurier, is a former agent of Britain’s MI6, who has been spotted all around the world, including in the #Balkans and the #MiddleEast. His connections to terrorist groups were reported back during his mission in #Kosovo. pic.twitter.com/Fa7JTuP39Z