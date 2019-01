Spor Lukašenka s Putinem. Rusko popírá ‚geopolitické úklady‘ vůči běloruskému sousedovi

MOSKVA/PRAHA Rusko ve středu vyzvalo běloruskou vládu, aby přistupovala pragmaticky k řešení vzájemných sporů a přestala ve vztazích s Moskvou hledat „geopolitické úklady“. Ministr zahraničí Sergej Lavrov na pravidelné výroční tiskové konferenci v Moskvě prohlásil, že nynější rozpory ohledně ceny ruské ropy dovážené do Běloruska jsou „absolutně běžné“.

Vláda běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka se dostala do ostrého sporu s Moskvou kvůli plánovanému zdražení dodávek ruské ropy do Běloruska, které by Minsk připravilo ročně o miliardy dolarů. Spor vyhrotilo prohlášení vysokých ruských vládních činitelů, že podmínkou dalších slev je prohloubení integrace v rámci projektu takzvaného svazového státu vytvořeného v roce 1999.



Lukašenko se v reakci na toto prohlášení ostře obořil na Moskvu, kterou obvinil z pokusů zničit jeho zemi a zmocnit se jí. „Dobře rozumím těm narážkám: dostanete ropu, ale nejdřív zničte vlastní zemi a začleňte se do Ruska,“ prohlásil v polovině prosince běloruský prezident.

Podle spekulací ruské opozice za údajnou snahou spojit Rusko a Bělorusko do jednoho státu stojí zájem Vladimira Putina zajistit si další prezidentský mandát po vypršení toho nynějšího v roce 2024, kdy už na úřad ruského prezidenta nebude moci kandidovat.

„Doufám, že převládne pragmatismus,“ komentoval ve středu Lavrov napjaté rusko-běloruské vztahy. „V této absolutně běžné situaci nelze hledat geopolitické úklady uvnitř svazového státu ani mimo něj,“ prohlásil. Popřel zprávy, že Rusko usiluje o spojení klíčových státních institucí obou zemí. „Vytvořit společnou ústavu, soud a parlament je zatím nemožné a Rusko na tom ani netrvá,“ řekl ruský ministr.