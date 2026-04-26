Spor o studnu na východě Čadu si vyžádal nejméně 42 obětí

  23:52aktualizováno  23:52
Při sobotním střetu mezi komunitami na východě Čadu, který podle úřadů vyvolal spor o studnu, zahynulo nejméně 42 lidí.
"Konflikt vypukl kvůli sporu o studnu mezi dvěma rodinami žijícími na tomto území. Zemřelo nejméně 42 lidí," uvedl Brahim Issa Galmaye, vládní zástupce v podprefektuře Guéréda v oblasti Wadi Fira.

Na místo v neděli dorazilo několik ministrů, vysokých místních úředníků i náčelník generálního štábu. "Situace je a zůstává pod kontrolou," uvedl večer v televizním vysílání Limane Mahamat, místopředseda vlády zodpovědný za správu území a decentralizaci.

Východní Čad, strategický region na hranicích s válkou zmítaným Súdánem, již několik let sužují konflikty mezi různými komunitami, zejména mezi usedlými domorodými zemědělci a arabskými kočovnými pastevci. Spory se vedou o půdu, dobytek i přístup k vodě.

Při střetech mezi vesnickými komunitami bylo loni v listopadu v oblasti Hadjer-Lamis v centrální části země zabito nejméně 33 lidí, taktéž kvůli sporu o přístup ke studni.

Kvůli súdánské občanské válce, která vypukla v dubnu 2023, uprchl téměř milion z celkových 12 milionů vysídlených lidí právě do Čadu. Vicepremiér v této souvislosti uvedl, že vláda udělá vše pro to, aby situaci zvládla a zabránila tomu, aby se konflikt do Čadu rozšířil.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

