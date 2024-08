„Správný je mír, nikoli válka.“ Módí si chce návštěvou Ukrajiny naklonit Západ

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se sice indický premiér Naréndra Módí a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několikrát osobně setkali na mezinárodních fórech a vícekrát spolu telefonovali, v pátek to bude nicméně poprvé, kdy Módí přijíždí do Kyjeva na oficiální návštěvu. Jde o delikátní záležitost, neboť nejlidnatější země světa má tradičně úzké hospodářské vztahy s Ruskem, a jeho agresi na Ukrajinu proto Nové Dillí nikdy explicitně neodsoudilo. Na druhé straně je zájmem Indie udržovat co nejlepší vztahy se Západem, který Ukrajinu v její obraně proti Rusku výrazně podporuje.