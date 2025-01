Vypnutý odpovídač? Srážka letounů ve Washingtonu je zvláštní, tvrdí experti

Letoun Bombardier CRJ 701 regionální pobočky letecké společnosti American Airlines, který letěl do americké metropole z města Wichita v Kansasu, se z dosud neznámých příčin ve středu večer východoamerického času (v noci na čtvrtek SEČ) srazil s víceúčelovým vrtulníkem Black Hawk od výrobce Sikorsky před přistáním na letišti Ronalda Reagana.

„Jediné, co vypadá jako jisté, je, že byla dvě letadla v jeden čas na stejném místě ve vzduchu, což určitě být neměla. Všechno ostatní jsou jen spekulace,“ uvedl Jakub Kraus z Fakulty dopravní ČVUT. Po zhlédnutí dostupných záběrů nehody se podivil nad tím, že se piloti nezahlédli. „Vrtulník by se měl kolem letiště dívat, co se děje a kde kdo je,“ podotkl Kraus.

Připustil tak možnost, že vrtulník mohl mít vypnutý odpovídač, protože v případě, že by obě letadla měla techniku zapnutou, tak by si nejspíše někdo blížící se situace všimnul, případně by systémy v dopravním letadle hlásily výstrahu. Na detaily se však podle něho bude muset počkat. „Vše je to proto v úrovních spekulací,“ zdůraznil Kraus.

K riziku podobných nehod pak Kraus řekl, že si žádnou podobnou nevybavuje, že je podle něj skoro nulové. „Bohužel jen skoro,“ podotkl.

Na to, že jsou okolnosti tragické srážky zatím pouze v rovině spekulací, upozornil také mluvčí českého Řízení letového provozu Richard Klíma. Dodal, že vzdušný prostor nad americkým hlavním městem je velice komplexní, jelikož zahrnuje velká letiště, vojenské objekty, vládní budovy a další místa zvláštního významu. „To vše se bude posuzovat, nyní se to proto nedá nějak blíže komentovat,“ připomněl Klíma.

Při srážce zahynulo všech 67 lidí, kteří byli na palubách obou strojů. Novinářům to potvrdil americký prezident Donald Trump při vystoupení v Bílém domě. Podle agentury Reuters dodal, že zatím není jasné, co přesně kolizi nedaleko letiště Ronalda Reagana způsobilo.

„Práce se nyní změnily v misi s cílem zajistit ostatky. Žádní přeživší bohužel nejsou,“ oznámil Trump. „Byla to temná a bolestná noc v hlavním městě naší země a v historii naší země. Tragédie strašlivých rozměrů,“ pokračoval. Na palubě letadla bylo 60 cestujících a čtyři členové posádky, ve vrtulníku tři vojáci. Oba stroje spadly do řeky Potomac.

Vojenský vrtulník před srážkou letěl neuvěřitelně špatným způsobem, dopravní letadlo dělalo všechno správně, řekl dále Trump. „Přilétalo tam dopravní letadlo... dělalo všechno správně, bylo na trase, stejné trase jako všichni ostatní, co přilétají,“ líčil nehodu Trump. „A z nějakého důvodu tam máte helikoptéru, která byla ve stejné výšce... letěla pod úhlem, který byl neuvěřitelně špatný,“ pokračoval.

Trump při tom naznačoval, že vrtulník se mohl srážce vyhnout, ale „z nějakého důvodu prostě letěl dál“. Příčina srážky není jasná, ale „máme jisté velmi silné názory“, podotkl. Následně začal kritizovat administrativu svého předchůdce Joea Bidena, která podle něj oslabila standardy pro letové dispečery, zatímco prosazovala rozmanitost mezi pracovníky. Trump a jeho Republikánská strana v posledních letech opakovaně při událostech od požárů po dopravní nehody bez důkazů naznačují, že byly důsledkem podpory diverzity na pracovištích.