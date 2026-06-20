Srážka vlaků severně od Londýna. Jeden člověk zemřel, desítky jsou zranění

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  9:47aktualizováno  9:47
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Dva vlaky se v pátek večer srazily asi 90 kilometrů severně od Londýna. Nehoda si vyžádala jednoho mrtvého a nejméně 89 zraněných. Ke srážce došlo v podvečerní špičce na trati spojující londýnské nádraží St Pancras s oblastí střední Anglie. Podle záchranářů utrpělo 11 lidí velmi vážná a 22 vážná zranění. Již v pátek úřady oznámily, že zahynul jeden ze strojvedoucích. Redakce zjišťuje, zda mezi zraněnými nejsou Češi.

Cestující Peter Knapp BBC řekl, že seděl v předním vagonu vlaku, který narazil do jiného. Popsal, že měl pocit, že vedle něj vybuchla bomba. „Když jsem vstal, viděl jsem zakrvácené tváře lidí, jejich nohy vypadaly zlomené a všude byl kouř,“ uvedl Knapp. „Někteří lidé plivali krev,“ dodal.

Lidé a pracovníci záchranných složek se shromažďují poblíž místa srážky dvou osobních vlaků u obce Elstow nedaleko Bedfordu v Británii. Při nehodě dvou souprav společnosti East Midlands Railway jedoucích do Londýna jeden z řidičů zemřel a dalších 89 lidí utrpělo zranění, z toho 33 vážně. (19. června 2026)
Lidé a pracovníci záchranných složek se shromažďují poblíž místa srážky dvou osobních vlaků u obce Elstow nedaleko Bedfordu v Británii. Při nehodě dvou souprav společnosti East Midlands Railway jedoucích do Londýna jeden z řidičů zemřel a dalších 89 lidí utrpělo zranění, z toho 33 vážně. (19. června 2026)
Lidé a pracovníci záchranných složek se shromažďují poblíž místa srážky dvou osobních vlaků u obce Elstow nedaleko Bedfordu v Británii. Při nehodě dvou souprav společnosti East Midlands Railway jedoucích do Londýna jeden z řidičů zemřel a dalších 89 lidí utrpělo zranění, z toho 33 vážně. (19. června 2026)
Lidé a pracovníci záchranných složek se shromažďují poblíž místa srážky dvou osobních vlaků u obce Elstow nedaleko Bedfordu v Británii. Při nehodě dvou souprav společnosti East Midlands Railway jedoucích do Londýna jeden z řidičů zemřel a dalších 89 lidí utrpělo zranění, z toho 33 vážně. (19. června 2026)
10 fotografií

„Policisté nadále zasahují u srážky dvou vlaků na trati v Bedfordu,“ uvedla policie. „Víme, že několik lidí bylo zraněno a jedna osoba bohužel zemřela,“ stojí dále v prohlášení. Nehoda se stala v 17:15 místního času (18:15 SELČ).

Z videí a fotografií na sociálních sítích je patrné, že jeden vlak zřejmě narazil zezadu do druhého, přičemž obě soupravy zůstaly stát na kolejích. Na místě zasahovali záchranáři včetně letecké záchranné služby.

Personál nemocnice v Bedfordu dostal upozornění, aby se připravil na příjem až 50 zraněných. Odborový svaz pracovníků v dopravě (RMT) ve své zprávě hovoří i o „těžce zraněných“. Podrobnosti však nejsou zatím k dispozici.

Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová uvedla, že je zprávami o srážce vlaků hluboce znepokojena.

Železniční dopravce East Midlands Railway oznámil, že po zbytek dne nebude schopen zajišťovat spoje do Londýna ani z něj.

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