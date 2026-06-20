Srážka vlaků severně od Londýna. Jeden člověk zemřel, desítky jsou zranění

Cestující Peter Knapp BBC řekl, že seděl v předním vagonu vlaku, který narazil do jiného. Popsal, že měl pocit, že vedle něj vybuchla bomba. „Když jsem vstal, viděl jsem zakrvácené tváře lidí, jejich nohy vypadaly zlomené a všude byl kouř,“ uvedl Knapp. „Někteří lidé plivali krev,“ dodal.
„Policisté nadále zasahují u srážky dvou vlaků na trati v Bedfordu,“ uvedla policie. „Víme, že několik lidí bylo zraněno a jedna osoba bohužel zemřela,“ stojí dále v prohlášení. Nehoda se stala v 17:15 místního času (18:15 SELČ).
Z videí a fotografií na sociálních sítích je patrné, že jeden vlak zřejmě narazil zezadu do druhého, přičemž obě soupravy zůstaly stát na kolejích. Na místě zasahovali záchranáři včetně letecké záchranné služby.
Personál nemocnice v Bedfordu dostal upozornění, aby se připravil na příjem až 50 zraněných. Odborový svaz pracovníků v dopravě (RMT) ve své zprávě hovoří i o „těžce zraněných“. Podrobnosti však nejsou zatím k dispozici.
Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová uvedla, že je zprávami o srážce vlaků hluboce znepokojena.
Železniční dopravce East Midlands Railway oznámil, že po zbytek dne nebude schopen zajišťovat spoje do Londýna ani z něj.