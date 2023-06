Za nehodu v Indii může chyba signalizačního systému, bezpečnost tratí pokulhává

Server Indian Express psal v neděli ráno o 288 obětech, server Hindustan Times píše o téměř 300. Agentura AP doplnila, že ještě v sobotu večer se našlo v troskách 15 těl a že ráno byly vyprošťovací práce ukončeny. Podle Reuters bylo ještě v neděli brzy ráno pět mrtvých převezeno do blízké školy, která funguje jako improvizovaná márnice.

Většina obětí i zraněných byla převezena do dvou nemocnic, které v sobotu byly zcela přeplněné a podobnou situaci nezažily. Podle lékaře jedné z těchto nemocnic měli v minulosti na akutním příjmu maximálně 100 vážně zraněných pacientů za den, v sobotu jich bylo přes 500. Lékaři běhali od jednoho zraněného ke druhému v přeplněných místnostech a nedostávalo se jim ani zdravotnického materiálu. Mnohdy ani zraněným nerozuměli, neboť nemluvili hindsky ani urijsky. Nemocnice musely na pomoc povolat i studenty medicíny.

Přeplné jsou v těchto dvou místních nemocnicích i márnice a patologové nestíhají. Během dne přijížděly navíc rodiny, které hledaly své blízké, živé či mrtvé. Dostat se do okresu Balasúr, kde se nehoda stala, je ale nyní problém kvůli přerušené železniční dopravě.

„Přijměte zodpovědnost a rezignujte. Už před měsíci železniční experti varovali před nedostatečným signalizačním systémem, ale vy jste je nevyslyšel a jen propagoval své ministerstvo s fotkami nových luxusních vlaků,“ vzkázal jeden z uživatelů Twitteru ministrovi železnic.

I další vládu kritizují, že investovala do projektů pro vyšší střední třídu, a ne do infrastruktury, kterou používají ti chudší. „Kdyby se tolik nevěnoval svému PR, toto by se nestalo,“ napsal další uživatel sociální sítě Twitter.

Indové se bojí o bezpečnost

Žádný železniční systém na světě se nevyrovná indické dráze, píše britský deník The Guardian na webu. Vlaky jsou v této zemi, kde žije 1,4 miliardy obyvatel, životně důležitým spojením. Denně přepraví přibližně 13 milionů cestujících za prací, rodinou a zábavou v soupravách, které se podle The Guardianu proplétají na zhruba 64 000 kilometrech tratí, což by stačilo na to, aby obepnuly celou Zemi.

Páteční srážka vlaků ve státě Odiša byla v Indii nejhorší v 21. století. Počet železničních nehod v Indii v posledních letech nicméně podle britského listu klesal: zatímco v mezi roky 2014 až 2015 se stalo 139 nehod, v letech 2019 až 2020 jich bylo 55.

Neobvyklejší zůstává vykolejení vlaků. Loni se však počet nehod zvýšil o 37 procent a ačkoliv si většina z nich nevyžádala oběti na životech, rostou obavy o bezpečnost, píše The Guardian.

Nehoda odkrývá hlubší problémy země

Módího vláda utratila miliardy na modernizaci a vylepšení železnice, včetně plánu na její stoprocentní elektrifikaci do roku 2024, píše list. Dráhy podle něj také instalují systém, jenž má zabránit srážkám vlaků, ten ale zatím funguje jen na dvou procentech tratí.

Úřady potvrdily, že tato technologie musí být ještě nainstalována na železniční trase na východě země, která je jedním z nejstarších a nejvytíženějších indických dopravních koridorů z hlediska počtu cestujících a vlaků přepravujících ropu a uhlí.

V poslední době úřady podle listu The Guardian vyčlenily rekordní množství peněz na modernizaci infrastruktury a bezpečnosti, přičemž zvláštní pozornost věnovaly budování nových moderních stanic a vysokorychlostních elektrických vlaků inspirovaných v Japonsku. V sobotu měl Módí slavnostně zahájit vysokorychlostní spojení mezi Bombají a státem Góa, které je vybavené systémem zabraňujícím srážkám. Po pátečním neštěstí úřady slavnost zrušily.

Podle odborníků se sice pozornost soustředí na nablýskané modernizační projekty, ale bezpečnost zůstává pro indické železnice největším problémem. Na tratích se objevuje stále větší počet vlaků, aby se uspokojila poptávka, nicméně počet zaměstnanců se nezvyšuje stejnou měrou, což vede k většímu tlaku na ně a v důsledku k většímu počtu lidských chyb, píše The Guardian, podle něhož se kvůli tomu také pomalu zavádějí bezpečnostní opatření.

Indické železnice tvrdí, že páteční nehoda neodráží hlubší problémy. „Tato otázka vyvstává proto, že nyní došlo k jedné nehodě. Když se ale podíváte na údaje, zjistíte, že už léta nedošlo k žádné větší nehodě,“ uvedlo ministerstvo železnic.