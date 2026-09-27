Vučić 9. září rozpustil parlament a vypsal předčasné volby na 25. října. Jeho Srbská pokroková strana (SNS) ho už dříve nominovala na premiéra. Ve volbách budou zřejmě kandidovat i studenti, kteří Vučiče v posledních dvou letech ostře kritizují. Studentská kandidátka by vzhledem k roztříštěnosti parlamentní opozice mohla být jeho nejvážnějším soupeřem.
Předčasné parlamentní volby se budou konat po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi, jejichž účastníci požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí z listopadu 2024 v Novém Sadu, kde při pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Mnozí v Srbsku neštěstí přičítají korupci. Jedním z požadavků protestujících v čele se stávkujícími studenty bylo i vypsání předčasných voleb.
Vučić je v Srbsku u moci od roku 2012 a je považován za hegemona srbské politiky. S přehledem vyhrál prezidentské volby v letech 2017 a 2022, podle kritiků se však hlasování nekonalo za férových podmínek. Jeho prezidentský mandát by skončil v první polovině příštího roku a o další už kandidovat nemohl. Domácí i zahraniční kritici jej viní z autoritářských sklonů.
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27. června 2026