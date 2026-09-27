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Srbský prezident Vučić rezignoval. Zemi čekají předčasné volby

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  20:27aktualizováno  20:39
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Srbský prezident Aleksandar Vučić (6. září 2026)

Srbský prezident Aleksandar Vučić (6. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Srbský prezident Aleksandar Vučić (4. června 2026)
Srbský prezident Aleksandar Vučić hovoří na pódiu během velkého shromáždění...
Srbský prezident Aleksandar Vučić hovoří na pódiu během velkého shromáždění...
Srbský prezident Aleksandar Vučić hovoří na pódiu během velkého shromáždění...
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Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli rezignoval na svou funkci, čímž otevřel cestu k předčasným prezidentským volbám. Šestapadesátiletý Vučić, který byl prezidentem od května 2017, bude na konci října kandidovat v parlamentních volbách s cílem stát se premiérem.

Vučić 9. září rozpustil parlament a vypsal předčasné volby na 25. října. Jeho Srbská pokroková strana (SNS) ho už dříve nominovala na premiéra. Ve volbách budou zřejmě kandidovat i studenti, kteří Vučiče v posledních dvou letech ostře kritizují. Studentská kandidátka by vzhledem k roztříštěnosti parlamentní opozice mohla být jeho nejvážnějším soupeřem.

Předčasné parlamentní volby se budou konat po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi, jejichž účastníci požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí z listopadu 2024 v Novém Sadu, kde při pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Mnozí v Srbsku neštěstí přičítají korupci. Jedním z požadavků protestujících v čele se stávkujícími studenty bylo i vypsání předčasných voleb.

Vučić je v Srbsku u moci od roku 2012 a je považován za hegemona srbské politiky. S přehledem vyhrál prezidentské volby v letech 2017 a 2022, podle kritiků se však hlasování nekonalo za férových podmínek. Jeho prezidentský mandát by skončil v první polovině příštího roku a o další už kandidovat nemohl. Domácí i zahraniční kritici jej viní z autoritářských sklonů.

27. června 2026
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