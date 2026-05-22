Srbskem otřásá nález těla v sudu. Případ souvisí s policejním šéfem

  11:41aktualizováno  11:41
Srbská policie našla v zakopaném sudu tělo muže, který byl zastřelen v bělehradské restauraci. Případ souvisí s organizovaným zločinem, stopy ukazují na náčelníka policie v Bělehradě, který byl zatčen. Aleksandar Nešović Baja se pohřešoval od minulého týdne, kdy jej bělehradský policejní šéf Veselin Milić pozval do restaurace ve čtvrti Senjak, aby urovnal spor s dalšími dvěma muži.
Srbská policie našla v zakopaném sudu tělo muže, který byl zastřelen v bělehradské restauraci. (21. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Srbský prezident Aleksandar Vučić (8. června 2025)
Po Nešovičovi pátrali policisté i vojáci. Schůzka, o níž se předpokládá, že se konala v noci z 12. na 13. května, však podle prokuratury skončila tragicky, hosta zákeřně zavraždil jeden z dalších dvou pozvaných mužů.

Místní média informovala, že se oba muži před střelbou pohádali. Oběť i předpokládaného střelce označila za prominentní členy organizovaného zločinu v Bělehradě.

Milić a další tři policisté, zastávající na místě roli tělesných strážců, podle prokuratury pomáhali protagonistům případu po spáchaném zločinu, uvedla dříve prokuratura. Vyšetřování se zaměřuje na deset lidí, včetně Miliče, kteří jsou podezřelí ze spáchání vraždy za přitěžujících okolností a z dalších trestných činů.

Bělehradská prokuratura ve čtvrtek oznámila, že „předpokládané tělo A.N., po kterém se pátralo, se našlo v sudu“ zakopaném ve městě Indija, které leží asi 40 kilometrů severozápadně od Bělehradu. Prokuratura nyní čeká na výsledky pitvy a analýzy DNA.

„Můžeme s jistotou na 99,9 procenta potvrdit, že se jedná o Nešoviče na základě jeho oblečení,“ řekl srbské televizi RTS prezident Aleksandar Vučić. Slíbil, že úřady se „vypořádají se zkorumpovanými policisty“ a že „všichni, kdo se podíleli na ochraně zločinců, budou muset opustit své funkce“.

Veselin Milić, který byl po zatčení 15. května odvolán z funkce, byl po výslechu vzat do vyšetřovací vazby.

Milić býval šéfem bělehradské policie v letech 2013 až 2018, kdy byl jmenován poradcem srbského prezidenta Vučiče pro boj proti korupci a organizovanému zločinu. V té době byl také náměstkem policejního prezidenta. Na konci roku 2020 jej tehdejší ministr vnitra znovu jmenoval šéfem bělehradské policie a 15. května po odhalení aféry byl okamžitě odvolán, připomněl chorvatský deník Jutarnji list.

Případ list označuje za „obrovský skandál“, který otřásá Srbskem. Opozice požaduje, aby byl odvolán také policejní prezident Dragan Vasiljević a ministr vnitra Ivica Dačić, jehož Socialistická strana Srbska je hlavním koaličním partnerem Vučičovy Srbské pokrokové strany.

