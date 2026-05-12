Srbsko hostí první vojenské cvičení s NATO. Do akce se zapojí stovky vojáků

  21:10aktualizováno  21:10
Srbské ministerstvo obrany v úterý oznámilo, že země hostí první společné vojenské cvičení jednotek NATO a Srbska. Agentura AFP dodává, že jde o významnou událost vzhledem k tomu, že Severoatlantická aliance balkánskou zemi v 90. letech bombardovala. Srbsko je jednou z mála balkánských zemí, které nejsou členy NATO. Bělehrad totiž trvá na dlouhodobé politice neutrality a udržuje úzké vazby s NATO i s Ruskem. Cvičení potrvá do 23. května.
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura vyrazil na státní návštěvu Srbska. Na snímku poškozený generální štáb po bombardování aliancí NATO. (30. dubna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Do cvičení pojmenovaného jednoduše NATO-Srbsko 2026 se zapojí přibližně 600 vojáků ze Srbska, Itálie, Rumunska a Turecka spolu s vojenskými plánovači a pozorovateli z několika aliančních zemí, uvedlo ministerstvo. „Cílem spolupráce je zachovat mír a stabilitu v regionu,“ dodal resort obrany.

„Jedná se o významné cvičení. Pořádá ho Srbsko a bude probíhat v plném souladu s deklarovanou politikou srbské vojenské neutrality,“ sdělil agentuře AFP před zahájením cvičení představitel aliance.

Ačkoliv Srbsko není členem NATO, je již téměř dvě desetiletí součástí programu Partnerství pro mír a pravidelně se účastní cvičení s členskými zeměmi aliance. Srbsko také v uplynulém desetiletí značně investovalo do armády a nakupovalo zbraně jak od členských států NATO, tak od jeho konkurentů - Ruska a Číny.

Alianční údery na Srbsko, jejichž cílem bylo zastavit vyhánění etnických Albánců prováděné srbskými silami v Kosovu, začaly 24. března 1999 a trvaly 78 dní. Válka skončila ve stejný rok. Velká část Srbů dodnes považuje údery NATO za zločin.

Od konce války působí v Kosovu aliancí vedená mise KFOR, která má zmírňovat přetrvávající napětí mezi většinovými kosovskými Albánci a menšinovými Srby. Kosovo v roce 2008 vyhlásilo nezávislost na Srbsku, které ji však neuznává a nadále považuje Kosovo za součást svého území.

