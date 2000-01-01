náhledy
Protivládní protesty v Srbsku eskalují. V Bělehradu i dalších městech bují nepokoje, které si vyžádaly už desítky zraněných lidí. Střety mezi policií a znesvářenými tábory odpůrců a stoupenců autokratického prezidenta Aleksandara Vučiče se vyostřují. Strážci pořádku použili v ulicích na demonstranty slzný plyn i zásahová vozidla, 15. srpna 2025.
Autor: Reuters
Protivládní demonstrant se během protestu ve Valjevu chystá hodit láhev na kanceláře vládnoucí Srbské pokrokové strany.
Autor: Reuters
Protivládní demonstranti rozbíjejí okna kanceláří během protestu ve Valjevu, 16. srpna 2025.
Autor: Reuters
Příslušníci srbského četnictva jedou na vozidle během protivládních protestů v Bělehradě, 16. srpna 2025.
Autor: AP/Darko Vojinovic, ČTK
Příslušník srbské pořádkové policie usměrňuje muže během protivládního protestu v Bělehradě, 16. srpna 2025.
Autor: AP/Darko Vojinovic, ČTK
Příslušníci srbského četnictva střeží ulici během protivládního protestu poblíž kanceláře Srbské pokrokové strany v Bělehradě, 16. srpna 2025.
Autor: AP/Darko Vojinovic, ČTK
Příslušníci srbského četnictva hlídkují v nákladním voze během protivládních protestů v Bělehradě, 16. srpna 2025.
Autor: AP/Darko Vojinovic, ČTK
Srbská policie se v pátek večer v Bělehradě opět střetla s protivládními demonstranty, použila proti nim i slzný plyn. (15. srpna 2025)
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters