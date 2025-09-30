Členové skupiny podle obžaloby stavěli prasečí hlavy před mešity, potřísnili zelenou barvou muzeum holokaustu, několik synagog a židovskou restauraci a vylepovali plakáty s „genocidním obsahem“. Obviněni jsou z rasové i jiné diskriminace, ale také ze špionáže.
Vepřové hlavy byly nalezeny před několika pařížskými mešitami 9. září. Nálezy vyvolaly bouřlivé reakce, představitel pařížské Velké mešity incidenty označil za novou a smutnou etapu v nárůstu nenávisti vůči muslimům. Šéf pařížské policie tehdy nevyloučil možnost, že za činy stojí cizí moc s cílem destabilizovat Francii. Francie v minulosti obviňovala Rusko z pokusů o šíření nepokojů. V souvislosti s vandalskými útoky na židovské objekty byly již v květnu zatčeni ve Francii tři Srbové.
„Existuje důvodné podezření, že podezřelý, který je na útěku, jednal podle instrukcí cizí zpravodajské služby a na území Republiky Srbsko organizoval a cvičil skupinu srbských občanů,“ citoval magazín Vreme z pondělního prohlášení srbského ministerstva vnitra.
Skupina podle něj měla za cíl ve Francii a Německu „podněcovat nenávist, diskriminaci a násilí“ na základě rasy, barvy pleti, náboženství, národnosti a etnického původu. Aktivní byla podle ministerstva od dubna do září tohoto roku.
Srbské ministerstvo neuvedlo, ve prospěch čí zpravodajské služby skupina pracovala.
Minulý týden zatkla srbská policie dva lidi pro podezření, že organizovali výcvik pro demonstranty. Měl je podle ní připravit na střet s policií v souvislosti s nedělními parlamentními volbami v Moldavsku, které vyhrála proevropská Strana akce a solidarity (PAS) prezidentky Maii Sanduové. Ta obvinila Rusko z placení stovek lidí za účelem destabilizovat situaci v Moldavsku.
Srbsko je kandidátem na vstup do Evropské unie, současně však udržuje přátelské vztahy s Moskvou a značná část Srbů vnímá Rusko pozitivně. Prezident Aleksandar Vučić zároveň v minulosti kritizoval ruské snahy o verbování srbských vojáků do bojů proti Ukrajině.