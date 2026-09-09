Koncem června Vučić oznámil, že do několika týdnů odstoupí a v zemi budou předčasné volby. Jeho druhý prezidentský mandát skončí v polovině příštího roku, přičemž srbská ústava neumožňuje, aby byl kdokoliv zvolen hlavou státu na více než dvě funkční období. Funkce premiéra by tak Vučičovi umožnila udržet se u moci.
Vláda Djura Macuta v pondělí požádala prezidenta, aby rozpustil skupštinu, což je podmínkou pro vypsání předčasných voleb.
Stalo se tak poté, co v sobotu vedení Vučičovy SNS rozhodlo o tom, že současný prezident bude kandidátem na premiéra za předpokladu, že strana zvítězí ve volebním klání.
Vypsání předčasných voleb přichází po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Jedním z požadavků protestujících v čele se stávkujícími studenty bylo právě i vyhlášení předčasných voleb.
Rozdrobené parlamentní opozici se zatím nepodařilo dohodnout na společném postupu, a mnozí jí proto předpovídají volební neúspěch.
Za nejvážnějšího soupeře SNS je tak považována chystaná kandidátka studentského hnutí. Studenti, kteří už měsíce stávkují mimo jiné za nezávislost státních institucí a dodržování demokratických principů, požadují rovné podmínky pro všechny kandidáty a chtějí zajistit důkladnou kontrolu celého volebního procesu.
Vučić je v Srbsku u moci od roku 2012 a je považován za hegemona srbské politiky. Domácí i zahraniční kritici jej viní z autoritářských sklonů.