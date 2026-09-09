Srbský prezident Vučić rozpustil parlament, nominovali ho na premiéra

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  13:20aktualizováno  13:20
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Srbský prezident Aleksandar Vučić (6. září 2026)

Srbský prezident Aleksandar Vučić (6. září 2026) | foto: Profimedia.cz

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Srbský prezident Aleksandar Vučić ve středu podepsal výnos, kterým rozpustil parlament a vypsal předčasné volby do zákonodárného sboru na 25. října. Vučičova Srbská pokroková strana (SNS) ho dříve nominovala na premiéra. Po předčasných volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky.

Koncem června Vučić oznámil, že do několika týdnů odstoupí a v zemi budou předčasné volby. Jeho druhý prezidentský mandát skončí v polovině příštího roku, přičemž srbská ústava neumožňuje, aby byl kdokoliv zvolen hlavou státu na více než dvě funkční období. Funkce premiéra by tak Vučičovi umožnila udržet se u moci.

Vláda Djura Macuta v pondělí požádala prezidenta, aby rozpustil skupštinu, což je podmínkou pro vypsání předčasných voleb.

Stalo se tak poté, co v sobotu vedení Vučičovy SNS rozhodlo o tom, že současný prezident bude kandidátem na premiéra za předpokladu, že strana zvítězí ve volebním klání.

Vypsání předčasných voleb přichází po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Jedním z požadavků protestujících v čele se stávkujícími studenty bylo právě i vyhlášení předčasných voleb.

Rozdrobené parlamentní opozici se zatím nepodařilo dohodnout na společném postupu, a mnozí jí proto předpovídají volební neúspěch.

Za nejvážnějšího soupeře SNS je tak považována chystaná kandidátka studentského hnutí. Studenti, kteří už měsíce stávkují mimo jiné za nezávislost státních institucí a dodržování demokratických principů, požadují rovné podmínky pro všechny kandidáty a chtějí zajistit důkladnou kontrolu celého volebního procesu.

Vučić je v Srbsku u moci od roku 2012 a je považován za hegemona srbské politiky. Domácí i zahraniční kritici jej viní z autoritářských sklonů.

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