„Máme značný počet těchto raket a budeme jich mít ještě více,“ řekl Vučić ve státní televizi RTS. Prohlásil to jen několik dní poté, co se na internetu objevily první snímky raket zavěšených na srbském letadle. Vučić uvedl, že srbské letectvo upravilo své sovětské stíhačky MiG-29, aby mohly rakety CM-400AKG nést.
Srbsko se snaží vyvažovat partnerství s NATO a záměr vstoupit do Evropské unie se svým staletým náboženským, etnickým a politickým spojenectvím s Ruskem a strategickými vazbami na Čínu, která je v Srbsku významným investorem.
Chorvatsko, které je členem EU a NATO, kritizovalo nákup raket jako hrozbu pro regionální stabilitu, pokus o změnu vojenské rovnováhy a známku rostoucích závodů ve zbrojení na Balkáně. Chorvatsko bylo ve válkách v 90. letech nepřítelem Srbska.
Záhřeb loni v březnu uzavřel obrannou a bezpečnostní dohodu s Albánií a Kosovem. Srbský prezident v rozhovoru s RTS rovněž vyslovil obavu z tohoto spojenectví. Podle něj bylo vytvořeno jen proto, aby tyto země západního Balkánu Srbsko někdy v budoucnu napadly. „Vyčkají do okamžiku, kdy vypukne větší konflikt mezi Evropany a Rusy, a konflikt na Blízkém východě se dál vyostří,“ řekl Vučić. Zároveň zcela vyloučil jak možný útok Srbska na státy Severoatlantické aliance, tak i členství Srbska v NATO.
Raketa CM-400AKG, kterou vyrábí společnost China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), je nadzvuková balistická střela vzduch–země. Může nést buď 150kilogramovou výbušnou hlavici, nebo 200kilogramovou penetrační hlavici, a má dolet až 400 kilometrů, píše Reuters. Své první bojové využití měla za loňského indicko-pákistánského konfliktu.
Vučić odmítl zveřejnit cenu, kterou Srbsko za rakety zaplatilo. Řekl, že pouze obdrželo mírnou slevu. Srbsko letos vyčlenilo na vojenské výdaje přibližně 2,6 procenta svého hrubého domácího produktu (HDP).
Srbsko v poslední době zakoupilo z Číny i systém protiletadlové obrany FK-3 a bojové drony CH-92A. Zároveň od francouzské společnosti Dassault koupilo 12 nových stíhaček Rafale a od společnosti Airbus vrtulníky a nákladní letadla.