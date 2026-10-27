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Dlouhé roky informujeme jednostranně. Moderátor televize se omluvil Srbům

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  14:16aktualizováno  14:16
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Moderátor srbské veřejnoprávní televize RTV se omluvil divákům za to, že stanice po víkendových volbách neodvysílala oslavy příznivců vítězné Studentské kandidátky. Ale nejen za to. Přiznal i dlouhodobě nekritické zpravodajství a jednostranné informování o dění v zemi.

„Veřejná služba už dlouhé roky neplní svoji funkci. Mlčí, zavírá oči, informuje jednostranně, informuje nekriticky, neklade správné otázky anebo se neptá vůbec. A za to dlužíme divákům omluvu,“ řekl v pořadu Prvi dnevnik (První zprávy) moderátor Goran Eror poté, co přiznal, že se záběry slavících Srbů do jejich vysílání nedostaly.

Srbská veřejnoprávní RTV se omluvila divákům za roky jednostranného zpravodajství
V Bělehradě a dalších městech v Srbsku vypukly oslavy po volební porážce dlouholetého vůdce země Vučiče. Studenti budou mít parlamentní většinu. (26. října 2026)
V Bělehradě a dalších městech v Srbsku vypukly oslavy po volební porážce dlouholetého vůdce země Vučiče. Studenti budou mít parlamentní většinu. (26. října 2026)
V Bělehradě a dalších městech v Srbsku vypukly oslavy po volební porážce dlouholetého vůdce země Vučiče. Studenti budou mít parlamentní většinu. (26. října 2026)
67 fotografií

Relaci, v níž omluva zazněla, natočila regionální vojvodinská RTV, ale podle dostupných informací ji odvysílala celostátní srbská veřejnoprávní televize RTS.

Někteří zaměstnanci RTV podle Erora bojovali za to, aby novináři a redaktoři stanice mohli pracovat svobodně a v souladu s etickými zásadami.

„Bohužel jsme tuto rvačku nevyhráli včas, ale věříme, že je to boj, který stojí za to vést,“ řekl moderátor.

A ještě před tím, než se přesunul k samotnému přehledu nejdůležitějších zpráv dne, doplnil, že RTV je na začátku cesty, jejímž cílem je znovu si získat důvěru veřejnosti.

Na žádost některých zaměstnanců a generálního ředitele RTV Gorana Karadžiče už také odstoupil pověřený šéfredaktor kanálu RTV1 Nenad Ćaćić.

Není však jasné, zda to byl on, kdo zakázal odvysílání povolebního dění v ulicích. Srbové tam oslavovali porážku strany SNS dlouholetého prezidenta Aleksandara Vučiče.

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