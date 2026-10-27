Dlouhé roky informujeme jednostranně. Moderátor televize se omluvil Srbům

„Veřejná služba už dlouhé roky neplní svoji funkci. Mlčí, zavírá oči, informuje jednostranně, informuje nekriticky, neklade správné otázky anebo se neptá vůbec. A za to dlužíme divákům omluvu,“ řekl v pořadu Prvi dnevnik (První zprávy) moderátor Goran Eror poté, co přiznal, že se záběry slavících Srbů do jejich vysílání nedostaly.
Relaci, v níž omluva zazněla, natočila regionální vojvodinská RTV, ale podle dostupných informací ji odvysílala celostátní srbská veřejnoprávní televize RTS.
Někteří zaměstnanci RTV podle Erora bojovali za to, aby novináři a redaktoři stanice mohli pracovat svobodně a v souladu s etickými zásadami.
„Bohužel jsme tuto rvačku nevyhráli včas, ale věříme, že je to boj, který stojí za to vést,“ řekl moderátor.
A ještě před tím, než se přesunul k samotnému přehledu nejdůležitějších zpráv dne, doplnil, že RTV je na začátku cesty, jejímž cílem je znovu si získat důvěru veřejnosti.
Na žádost některých zaměstnanců a generálního ředitele RTV Gorana Karadžiče už také odstoupil pověřený šéfredaktor kanálu RTV1 Nenad Ćaćić.
Není však jasné, zda to byl on, kdo zakázal odvysílání povolebního dění v ulicích. Srbové tam oslavovali porážku strany SNS dlouholetého prezidenta Aleksandara Vučiče.