Předčasné volby Vučić vyhlásil před několika týdny. První předběžné výsledky se očekávají přibližně dvě hodiny po uzavření volebních místností ve 20:00.
Účast voličů byla již brzy ráno vysoká a před volebními místnostmi se tvořily dlouhé fronty ještě před jejich otevřením v 7:00, uvedla agentura Reuters.
„Dnes jsem vyšla brzy, protože nás k tomu vyzvali studenti,“ sdělila Reuters třicetiletá Ana ve volební místnosti v Bělehradě. „Hlasovala jsem pro naše děti, pro naši mládež... naše děti si zaslouží mír a práci, a to jim může zajistit jen Vučić,“ řekla agentuře Romka Hatidža.
Na 6,4 milionu voličů si v nedělním hlasování může vybírat z 18 subjektů, které obsadí 250členný parlament. Přesto jsou podle médií volby referendem o Vučičovi. Hlavním soupeřem jeho strany Jednotné Srbsko je Studentská kandidátka, kterou podpořila část parlamentní i neparlamentní opozice.
Vučić koncem září rezignoval na post prezidenta a oznámil, že se v předčasných parlamentních volbách, které vypsal krátce předtím, postaví do čela kandidátky Jednotného Srbska s ambicí být příštím premiérem. Jeho druhý prezidentský mandát by skončil v první polovině příštího roku a ucházet se o další už mu ústava neumožňovala.
Volební místnosti se otevřely v 7:00, volit mohou Srbové do 20:00. Konečné výsledky nebudou známé dříve než v pondělí.