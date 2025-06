Autor: Lidovky.cz , ČTK

19:56 , aktualizováno 19:56

Srbský prezident Aleksandar Vučić ve středu přicestoval do Oděsy na jihu Ukrajiny, kde se koná regionální summit jihovýchodní Evropy. Za 12 let, co je u moci, je to poprvé, co tento Moskvě nakloněný politik navštívil Ukrajinu. Přístavní město Oděsa na pobřeží Černého moře tento týden čelilo masivnímu útoku ruských dronů a střel.