Srbský prezident Vučić oznámil rezignaci. Budou předčasné volby

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  20:53aktualizováno  21:16
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Srbský prezident Aleksandar Vučić hovoří na pódiu během velkého shromáždění...

Srbský prezident Aleksandar Vučić hovoří na pódiu během velkého shromáždění organizovaného vládní Srbskou pokrokovou stranou v Bělehradě. Vučić na mítinku oznámil, že během několika týdnů odstoupí z funkce hlavy státu a že se v zemi uskuteční předčasné prezidentské a parlamentní volby. (27. června 2026) | foto: Reuters

Srbský prezident Aleksandar Vučić hovoří na pódiu během velkého shromáždění...
Srbský prezident Aleksandar Vučić hovoří na pódiu během velkého shromáždění...
Srbský prezident Aleksandar Vučić hovoří na pódiu během velkého shromáždění...
Srbský prezident Aleksandar Vučić hovoří na pódiu během velkého shromáždění...
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Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu na provládním shromáždění v Bělehradu oznámil, že v řádu několika týdnů rezignuje a v zemi se budou konat předčasné prezidentské a parlamentní volby, píše agentura Reuters. Vučić však neupřesnil, kdy rezignaci podá, ani kdy rozpustí parlament, což je předpokladem k vypsání předčasných voleb.

„Budu prezidentem už jen pár týdnů a poté rezignuji,“ řekl svým příznivcům Vučić, který je prezidentem již podruhé a jeho mandát měl skončit v polovině příštího roku.

Srbská ústava neumožňuje, aby byl kdokoli zvolen prezidentem na více než dvě funkční období. Vučić zároveň dodal, že své Srbské pokrokové straně (SNS) pomůže k volebnímu vítězství. Parlamentní volby se měly v řádném termínu konat v roce 2027.

Vučičovo prohlášení přišlo po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Jedním z požadavků protestujících bylo i vyhlášení předčasných voleb.

„Rezignací a předčasnými prezidentskými a parlamentními volbami se Vučić snaží předejít svému nevyhnutelnému pádu, a to kvůli protestům a studentskému hnutí, které se těší větší podpoře než on sám,“ uvedl v reakci Savo Manojlović, předseda opozičního hnutí Move-Change. Demonstranti i opozice opakovaně uvádějí, že se chtějí Vučičovi a jeho straně ve volbách postavit.

Vučić a strana SNS jsou v Srbsku u moci od roku 2012.

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