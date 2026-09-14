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Srbský prezident Vučić řekl, kdy rezignuje. Usilovat chce o premiérský post

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  21:57aktualizováno  21:57
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Srbský prezident Aleksandar Vučić (4. června 2026)

Srbský prezident Aleksandar Vučić (4. června 2026) | foto: Profimedia.cz

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Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že v neděli 27. září rezignuje na svou funkci. Na konci října chce kandidovat v parlamentních volbách a následně usilovat o post premiéra. Jeho prezidentský mandát by přitom skončil v první polovině příštího roku a znovu kandidovat už nemohl. Do voleb se zřejmě zapojí také studenti, kteří Vučiče v posledních dvou letech ostře kritizují.

Vučić řekl, že se zúčastní kampaně jako běžný občan. Ve volební kampani plánuje objíždět Srbsko a zavítat i do odlehlých míst země. Vučić s přehledem vyhrál v prezidentských volbách v roce 2017 a 2022. Podle kritiků se však hlasování nekonalo za férových podmínek.

Minulý týden srbský prezident rozpustil parlament a vyhlásil parlamentní volby na 25. října. Vučić má podle médií vést kandidátku s cílem stát se premiérem.

Ve volbách se zřejmě utká se studenty, kteří skoro dva roky demonstrují proti vládě. Kabinet kritizují za korupci a autoritářství. Podle médií v pondělí zástupci studentů předali v sídle volebního úřadu žádost o registraci jejich kandidátky. Na seznamu podle stanice BBC jsou i akademici či některé známé osobnosti. Studentská kandidátka by mohla být nejvážnějším soupeřem pro končícího prezidenta vzhledem k rozdrobenosti parlamentní opozice.

Předčasné volby přichází po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Jedním z požadavků protestujících v čele se stávkujícími studenty bylo i vyhlášení předčasných voleb.

27. června 2026
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