Analýza

Bublalo to déle než tři měsíce, až to nakonec o víkendu bouchlo. Tisíce demonstrantů, jež už od konce března tábořily před prezidentským sídlem v šrílanském hlavním městě Kolombu, v sobotu vtrhly dovnitř. Jen několik minut poté, co před nimi prezident Gotabaja Rádžapaksa prchl neznámo kam.