‚Srovnatelné s následky teroristických útoků.‘ Poláci v Tatrách ošetřovali 157 turistů

PRAHA Dosud nezaznamenaný rozsah měla podle šéfa dobrovolných záchranářů čtvrteční bouře, která zasáhla Tatry. Vyžádala si pět lidských životů včetně jednoho Čecha a nadále se pohřešuje 9 lidí. V nemocnicích stále zůstávají desítky zraněných.

„Byla to situace srovnatelná s následky teroristických útoků,“ uvedl pro server Wyborcza.pl šéf polské Tatranské dobrovolnické záchranné služby (TOPR) Jan Krzysztof. Hovořil o čtvrteční rozsáhlé bouřkové vlně, která zasáhla Tatry. „Zraněna byla velká skupina lidí včetně dětí. Měli popáleniny, zlámané nohy, četná poranění po celém těle. Ale v krátké době se to podařilo zvládnout. Byla to dramatická událost. Jsem hrdý na naše záchranáře,“ dodal Krzysztof.

Podle jeho slov byl „rozsah (bouře) enormní, nikdy předtím nezaznamenaný“. Během čtyř hodin se však podařilo všechny turisty, kteří potřebovali pomoc, dostat zpět z hor. „Pomoc byla poskytnuta 157 lidem,“ upřesnil šéf TOPR.



Mluvčí záchranné služby v pátek ráno upřesnila, že úřady v tuto chvíli zjišťují polohu posledních devíti lidí, kteří by mohli být v komplikované situaci. V polských nemocnicích ještě v pátek zůstalo 34 ze 157 raněných, čtyři lidé přišli o život.

Podle záchranářů byli lidé ošetřováni kvůli fyzickým zraněním i neurologickým problémům. V průběhu večera pak začaly přibývat i potíže s podchlazením, jelikož řada turistů cestovala jen na lehko.

Na záchranných operacích se podílelo 180 záchranářů a dalších 80 dobrovolných záchranářů z TOPR v oblasti horského štítu Giewont, který je vysoký 1894 metrů. Na jeho vrcholku je umístěn železný kříž, do něhož podle záchranářů často udeří blesk, proto je přítomnost na tomto místě při bouři nebezpečná. Stejně tak je riskantní výstup po trasách, u nichž jsou pomocné řetězy.

Blesk udeřil do kříže

Šéf polské Tatranské dobrovolnické záchranné služby řekl, že jeden blesk udeřil přímo do kříže ve chvíli, kdy se tam nacházelo hodně turistů. Když na místo dorazili záchranáři, zasažení lidé byli podle něj všude kolem vrcholku.

České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že během rozsáhlých bouřek v oblasti Tater zemřel na území Slovenska jeden český občan. Muž zemřel na následky zranění, která utrpěl při několik set metrů dlouhém pádu. Spolu s ním blesk zasáhl i českou turistku, která utrpěla poranění nohy. Na území Polska podle dostupných informací Češi mezi oběťmi ani zraněnými nejsou.