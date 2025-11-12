Návrat do SSSR. Rusko chystá zákon, který obnoví praxi umístěnek pro mladé lékaře

Podle návrhu budou muset absolventi projít obdobím takzvaného mentorství ve státních nebo obecních zdravotnických zařízeních, která jsou součástí systému povinného zdravotního pojištění. O tom, kterých absolventů se to bude týkat a jak dlouho bude mentorství trvat, rozhodne ruské ministerstvo zdravotnictví.
Absolventi, kteří se odmítnou programu účastnit, budou čelit sankcím v závislosti na tom, jak bylo financováno jejich studium. Ti, jejichž studium bylo hrazeno výměnou za povinnou službu ve veřejném zdravotnictví, budou muset své univerzitě vrátit náklady a zaplatit navíc pokutu ve výši 200 procent. Absolventům, kteří si studium platili sami nebo spadají do jiných kategorií, bude moci být pozastavena lékařská akreditace.
Pokud návrh zákona schválí také Rada federace, horní komora ruského parlamentu, a podepíše ho prezident Vladimir Putin, vstoupí v platnost 1. března 2026 a bude se tak vztahovat na absolventy z téhož roku.
Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin uvedl, že přetížení nemocničního personálu a překročení doporučeného počtu pacientů na lékaře má negativní dopad na kvalitu ruského zdravotnictví. Podle jím zveřejněných údajů v Rusku na začátku roku 2025 chybělo přibližně 23 300 lékařů a 63 600 pracovníků středního zdravotnického personálu.
Podle nezávislé novinářky Faridy Rustamovové byl návrh zákona dumou schválen jednomyslně po drobných procedurálních úpravách. Rustamovová nicméně citovala obavy dvou poslanců, že nové požadavky by mohly odradit mladé zdravotníky od plnění mentorských povinností, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech, protože návrh zákona nezahrnuje záruky bydlení ani jinou podporu.
V sovětském zdravotnickém systému stát přiděloval čerstvé absolventy do konkrétních nemocnic či klinik, obvykle na tři až pět let.
25. května 2022