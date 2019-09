Stálo za financováním Salviniho Rusko? Na tajné schůzce se s jeho pobočníkem sešli muži s vazbou na Putina

PRAHA Kauza, ve které šlo o prodej ruské ropy italské společnosti Eni, otřásla po zveřejnění pozicí Mattea Salviniho, šéfa krajně pravicové Ligy Severu. Spekulovalo se totiž o tom, že z části peněz byla financována kampaň jeho strany před volbami do Evropského parlamentu. Server BuzzFeedNews nyní zjistil, že za ruskou delegaci se schůzky účastnili i lidé, kteří mají těsné vazby na muže z okolí Vladimira Putina.

Schůzka mezi italskou krajně pravicovou stranou Liga Severu (Lega) a ruskou delegací se uskutečnila 18. října 2018 v moskevském hotelu Metropol. Server BuzzFeedNews přepis zvukového záznamu z podezřelé schůzky zveřejnil v červenci letošního letošního roku.

Šéf strany Liga Severu Matteo Salvini.

Tématem hovoru mezi Italy a Rusy byl nákup ruské ropy italskou společností Eni. Obchod v hodnotě okolo 1,5 miliardy dolarů (asi 35,5 miliardy korun) měl podle účastníků schůzky proběhnout skrze prostředníky, kteří by tajně poskytli slevu ve výši 65 milionů dolarů (zhruba 1,5 miliardy korun). Celá tato situace vedla k podezření, že ušetřená částka putovala do pokladny Ligy Severu a posloužila k financování předvolební kampaně do europarlamentu. Za italskou stranu se schůzky totiž účastnil Gianluca Savoini, blízký pobočník Mattea Salviniho, šéfa Ligy. Kdo byl členem ruské delegace ale zatím zůstávalo nevyřešeno.



Ilja Jakunin.

To už ale neplatí. Serveru BuzzFeedNews se ve spolupráci s investigativním webem Bellingcat a zpravodajským serverem The Insider podařilo identifikovat dva ze tří ruských hlasů na nahrávce. Podle analýzy Bellingcatu, která se zaměřila na způsob řeči, intonaci, frekvenci a zabarvení hlasu, jde o hlasy Andreje Charčenka a Ilji Jakunina.

Oba dva mají podle webu těsné vazby na Alexandra Dugina a Vladimira Pligina. Dugin i Pligin zase mají velice blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Alexander Dugin je podle tvrzení BuzzFeedNews krajně pravicovým demagogem a otcem ideologie, která staví Rusko do opoziční role vůči liberálnímu Západu, a kterou má Putin v oblibě. Je synem důstojníka KGB, v minulosti byl poradcem Sergeje Naryškyna, bývalého předsedy Státní dumy, dnes ředitele ruské zahraniční zpravodajské služby (SVR).

Alexandr Dugin

S Charčenkem byl Dugin na několika zahraničních cestách, a to včetně návštěvy Krymu v listopadu 2016, kde tehdy byla turecká delegace, mezi hosty byl i poradce prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Téhož měsíce také oba cestovali do Ankary. Na cestě Charčenko použil služební pas, což je dokument, který se obvykle dává vládě nebo státním zaměstnancům.

Vladimír Pligin, bývalý člen ruského parlamentu, zase hrál hlavní roli v anexi Krymu v roce 2014. Pracoval na tvorbě zákona, který by anexi posvětil. Podle BuzzFeedNews má velice blízko k Jakuninovi. V Pliginově kanceláři v Moskvě se pak den před schůzkou v Moskvě Salvini údajně setkal s ruským místopředsedou vlády Dmitrijem Kozakem.



Schůzky v moskevském hotelu z října loňského roku se Dugin ani Pligin nezúčastnili. Tématem hovoru ale byli. Jeden hlas, dosud neidentifikovaný, prohlásil, že je potřeba dostat „zelenou“ od Pligina, a to dříve, než se pustí do jednání. Jakunin pro změnu informoval: „Čekáme na návrat pana Pligina.“ (pozn red. před další diskuzí ohledně navrhované dohody o prodeji ruské ropy).

Zjištění totožnosti dvou ruských účastníků jednání tak nyní vytváří tlak na vůdce Ligy Severu Mattea Salviniho, aby vysvětlil, zda věděl o navrhované dohodě s Rusy a zapojení Savoiniho, jeho dlouholetého pobočníka.

Otázkou také zůstává, jestli o celé záležitosti věděl i Vladimír Putin.