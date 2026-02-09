Britský premiér pod tlakem. Kvůli Epsteinově aféře čelí výzvám k rezignaci

Britský premiér Keir Starmer čelí od části spolustraníků výzvám k rezignaci. V pondělí kvůli tomu promluví k labouristickým zákonodárcům. Možnost rezignace však podle mluvčího vyloučil, několik ministrů ho podpořilo. Premiér v posledních dnech čelí ostré kritice za jmenování Petera Mandelsona britským velvyslancem v USA. Mandelson je spojován s finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Starmer jmenoval Mandelsona do Washingtonu v roce 2024, přestože jeho vazby na Epsteina byly již tehdy známé. Z postu jej premiér odvolal loni v září. Situace se pro šéfa vlády zhoršila na konci ledna, kdy ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Ty odhalily, jak blízký vztah Mandelson s Epsteinem ve skutečnosti měl.

„Stalo se příliš mnoho chyb,“ uvedl lídr skotských labouristů Anas Sarwar, podle něhož labouristé potřebují nového premiéra, který nebude zatížen problémy odvádějícími pozornost od práce.

Starmera naproti tomu podpořilo několik vládních politiků. Vicepremiér David Lammy na síti X napsal, že šéf vlády má jeho podporu a vláda by se „neměla nechat rozptylovat ve své misi změnit Británii a v tom premiéra plně podporujeme“. Ministryně zahraničí Yvette Cooperová uvedla, že Starmer povede britskou delegaci na Mnichovské bezpečnostní konferenci, která začíná v pátek. Za premiéra se podle televize Sky News postavil i ministr zdravotnictví Wes Streeting, který je vnímán jako možný Starmerův nástupce.

Kvůli skandálu už rezignovala řada spolupracovníků premiéra. Podle agentury AFP v pondělí například odstoupil z pozice šéfa komunikace premiéra Tim Allan. „Rozhodl jsem se odstoupit, abych umožnil vytvoření nového týmu na Downing Street,“ uvedl Allan v krátkém prohlášení. „Přeji premiérovi a jeho týmu mnoho úspěchů,“ dodal Allan, který funkci šéfa komunikace zastával pět měsíců.

Již v neděli odešel šéf Starmerova kabinetu Morgan McSweeney. Krok zdůvodnil tím, že právě on doporučil Mandelsona na post britského velvyslance v USA. „Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl odejít z vlády. Rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona bylo špatné. Poškodil jsem naši stranu, naši zemi a důvěru v politiku jako takovou,“ vysvětlil McSweeney.

Lídryně opozičních konzervativců Kemi Badenochová dnes vyzvala Starmera, aby přijal odpovědnost. Podle ní není dostatečnou omluvou vymlouvat se na špatnou radu. „Poradci radí, vůdci rozhodují. Udělal špatné rozhodnutí, měl by převzít odpovědnost,“ řekla Badenochová.

Starmer se po zveřejnění nových dokumentů omluvil obětem zesnulého Epsteina. Zároveň ostře kritizoval Mandelsona a vyjádřil lítost nad tím, že uvěřil jeho lžím. „Byl jsem obelhán, obelhán, podveden,“ řekl Starmer. Ve světle nejnovějších odhalení byl Mandelson také nucen opustit Labouristickou stranu i Sněmovnu lordů.

Epstein byl v roce 2008 v rámci tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Dohoda vzbuzovala kontroverze. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.

