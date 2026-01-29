Další evropský lídr v Číně. Prohlubme vztahy, vyzval Starmer při setkání se Sim

  9:19aktualizováno  9:19
Britský premiér Keir Starmer při setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu vyzval k prohloubení vztahů mezi oběma zeměmi a uvedl, že svět zažívá náročné časy. Podobně se vyjádřil Si, který hovořil o potřebě posílit vazby. Starmer je na návštěvě Číny jako první britský premiér od roku 2018.
Britský premiér Keir Starmer se při návštěvě Číny setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. (29. ledna 2026) | foto: ČTK

Britský premiér Keir Starmer na návštěvě Číny (29. ledna 2026)
„Současná mezinárodní situace je složitá a propletená. Jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN a významné světové ekonomiky potřebují Čína a Británie posílit dialog a spolupráci,“ řekl čínský prezident.

„Čína je klíčovým hráčem na globální scéně a je životně důležité budovat sofistikovanější vztah, v němž rozpoznáme příležitosti ke spolupráci, ale (který) také umožní smysluplný dialog v oblastech, kde se neshodneme,“ řekl britský ministerský předseda.

Vztahy mezi Londýnem a Pekingem se v posledních letech zhoršily kvůli rostoucím obavám z čínských špionážních aktivit v Británii, čínské podpory Ruska válčícího proti Ukrajině a potlačování svobod v Hongkongu, bývalé britské kolonii, která se Číně vrátila v roce 1997, poznamenala agentura AP.

Upozornila zároveň, že narušení globálního obchodu za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa učinilo pro mnoho vlád naléhavějším rozšíření obchodu a investic. Starmer je podle ní vrcholným představitelem už čtvrté země, která je spojencem USA, jenž navštívil tento měsíc Peking.

Před tím tak učinili lídři Jižní Koreje, Kanady a Finska. Očekává se, že příští měsíc přijede do asijské země německý kancléř Friedrich Merz.

