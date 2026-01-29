„Současná mezinárodní situace je složitá a propletená. Jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN a významné světové ekonomiky potřebují Čína a Británie posílit dialog a spolupráci,“ řekl čínský prezident.
„Čína je klíčovým hráčem na globální scéně a je životně důležité budovat sofistikovanější vztah, v němž rozpoznáme příležitosti ke spolupráci, ale (který) také umožní smysluplný dialog v oblastech, kde se neshodneme,“ řekl britský ministerský předseda.
Vztahy mezi Londýnem a Pekingem se v posledních letech zhoršily kvůli rostoucím obavám z čínských špionážních aktivit v Británii, čínské podpory Ruska válčícího proti Ukrajině a potlačování svobod v Hongkongu, bývalé britské kolonii, která se Číně vrátila v roce 1997, poznamenala agentura AP.
Upozornila zároveň, že narušení globálního obchodu za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa učinilo pro mnoho vlád naléhavějším rozšíření obchodu a investic. Starmer je podle ní vrcholným představitelem už čtvrté země, která je spojencem USA, jenž navštívil tento měsíc Peking.
Před tím tak učinili lídři Jižní Koreje, Kanady a Finska. Očekává se, že příští měsíc přijede do asijské země německý kancléř Friedrich Merz.