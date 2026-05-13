Setkání Streetinga a Starmera média už dopředu vydávala za možný mocenský střet, neboť ministr zdravotnictví je vnímán jako uchazeč o post funkce lídra labouristů. Stranické vedení, pokud je Labouristická strana u moci, je tradičně spojeno s premiérským křeslem.
Starmer ale podle dnešního prohlášení skončit ve funkci neplánuje. „Británie je v klíčovém okamžiku,“ řekl Starmer. „Buď pokračovat v plánu vybudovat silnější a spravedlivější zemi, nebo se vrátit k chaosu a nestabilitě minulosti,“ řekl premiér.
Britský ministr pro vztahy s Evropskou unií Nick Thomas-Symonds, který je premiérovým spojencem, řekl v rozhovoru s BBC, že žádný možný protikandidát nemá dostatečnou podporu labouristických poslanců, aby dokázal Starmera nahradit. „Je třeba jít dál,“ řekl.
Starmera mezitím podpořilo přes 100 labouristických poslanců, naopak více než 80 zákonodárců ho vyzvalo k rezignaci, případně ke stanovení data odchodu. Labouristé mají v dolní komoře britského parlamentu většinu se 403 zákonodárci.
Starmerova popularita ovšem prudce klesá. Jeho strana navíc tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Agentury a britská média označily volby za referendum o premiérově dvouletém působení. Starmer nicméně oznámil, že neodstoupí z funkce a že hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029 jako předseda vlády.
Starmer je pod tlakem také kvůli jmenování kontroverzního politika Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech. Na nejprestižnější diplomatickou pozici veterána Labouristické strany vybral v prosinci 2024, ale v září loňského roku ho odvolal, když se zjistilo, že Mandelsonovy vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že mu Mandelson o svém vztahu s Epsteinem lhal.