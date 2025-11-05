Novým starostou New Yorku bude demokrat Mamdani. Trump ho označil za zkázu

Newyorská volební komise mezitím podle stanice BBC informovala o nejvyšší volební účasti za více než pět desetiletí. „Oficiálně jsme dosáhli dvou milionů hlasů - poprvé od roku 1969,“ sdělila na síti X v době, kdy bylo ještě možné volit.
Mamdani ve volbách porazil sedmašedesátiletého Cuoma, který kandidoval jako nezávislý poté, co ho jeho sok porazil také v primárních volbách Demokratické strany.
Nyní ve volbách zvítězil i nad republikánem Curtisem Sliwou, který už podle BBC uznal Mamdaniho vítězství. „Máme zvoleného starostu. Samozřejmě mu přeji hodně štěstí, protože pokud se bude dařit jemu, bude se dařit i nám,“ řekl před svými příznivci Sliwa.
Nový starosta je jedním z hrstky prominentních amerických levicových politiků, kteří se označují za demokratické socialisty. Kromě toho, že se po svém zvolení stane prvním muslimem v čele New Yorku, bude také prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Trump a další republikáni Mamdaniho opakovaně označují za komunistu, což demokratický kandidát odmítá.
Současný republikánský šéf Bílého domu tento týden prohlásil, že Newyorčané nemají jinou možnost, než zvolit starostou Cuoma. Trump zároveň ostře zkritizoval Mamdaniho a prohlásil, že jeho zvolení by pro New York znamenalo zkázu.
Zároveň americký prezident uvedl, že by velmi pravděpodobně zablokoval federální financování New Yorku, pokud by se Mamdani do čela města dostal.