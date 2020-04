Starosta Ósaky pobouřil výroky o tom, že ženy nakupují moc pomalu a na nákupy by raději měli chodit muži

TOKIO Starosta japonské Ósaky vyvolal na sociálních sítích bouři nevole svým tvrzením, že ženy na nákupu tráví zbytečně dlouhý čas a v době koronaviru a nutnosti dodržovat odstup by raději měli nakupovat muži. Prefektura Ósaka má do dneška 1500 případů koronaviru a po Tokiu je nejzasaženějším japonským regionem.

Starosta města Ičiró Macui lidi vyzývá, aby dodržovali odstup od ostatních. Jeho poznámka o nevhodném ženském způsobu nákupů se ale nesetkala se souhlasem.



„Když nakupuje žena, trvá jí to, váhá nad tím a oním,“ řekl. Podle něj by bylo lepší, kdyby na nákupy nyní chodili muži, protože „se chopí zboží, které měli nakoupit, a jdou“. Šestapadesátiletý Macui si myslí, že se tak spíš lidé v obchodech vyhnou bližšímu kontaktu.

Na setkání s novináři připustil, že někdo může jeho výrok považovat za necitlivý, v jeho rodině to prý ale platí.

Mnozí uživatelé sociálních sítí jsou toho názoru, že se dotkl jak žen, tak mužů. Jeden napsal, že je starostův komentář dokladem „předsudků vůči ženám“ a že „je spousta nerozhodných mužů a hbitých žen“.

„Myslí si snad, že zákazníci rádi tráví čas nákupem? Přemýšlejí o tom, co se bude vařit, a o cenách,“ napsal jiný.

Macui neuspěl ani s doporučením, aby na nákup nechodili oba partneři naráz. Jeden z uživatelů twitteru si myslí, že politici nepřemýšlejí o tom, co obnáší vedení domácnosti a péče o děti.

Japonsko má velké procento vzdělaných žen, a přesto se mezi 153 státy řadí na 121. místo co do nerovnosti mezi muži a ženami. Přispívá k tomu zejména malý počet žen v nejvyšších politických funkcích. V japonských domácnostech podle listu The Guardian převládá tradiční rozdělení rolí, za péči o děti a domácnost odpovídají ženy.