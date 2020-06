Starostka Seattlu autonomní zónu v neděli nakonec neodstranila, v pondělí se tam opět střílelo

Ultimátum, které starostka Seattlu Jenny Durcanová stanovila demonstrantům přebývajícím v „autonomní zóně“ ve čtvrti Capitol Hill v městě Seattle, vypršelo v neděli, ale slibované kroky, obdobně jako v pátek minulý týden, se nakonec nedostavily. Barikády i nadále stojí, vedení města tak již podruhé vysílá rozporuplné signály. Mnozí občané žádají odstoupení starostky: jedni kvůli absenci rázného kroku proti kontroverzní oblasti, druzí naopak kvůli špatné situaci černošské komunity, za níž ji částečně viní.

Snahy zástupců města v neděli opět narazily na odpor „obyvatel“ zóny, jimž se především nelíbí záměr znovuotevřít policejní budovu východního okrsku, jejíž okupaci považují za klíčový symbol jimi vytvořené bezpolicejní zóny. Deklarovali, že jsou připraveni utvořit okolo ní řetěz z lidských těl. Nakonec z jejich strany přišel částečný ústupek, jelikož uznali, že park, který je součástí autonomní zóny, pojmenovaný dle amerického demokratického politika Cala Andersona, se stal hnízdem lidí bez domova a semeništěm násilí.

„Zneklidňuje nás dění, které se zde odehrává a nemá nutně co do činění s důvody, proč autonomní zóna na Capitol Hill vznikla,“ sdělil deníku The Seattle Times muž jménem Rooks, který sám sebe identifikoval jako organizátora. Někteří protestující se v neděli odpoledne skutečně přesunuli do jiných částí zóny, nicméně slovy reportéra seattleského deníku: „Mnoho známek okamžitého odchodu zde nebylo“.

Střelbu, k níž došlo dva bloky od Cal Andersonova parku v oblasti Capitol Hill, vyšetřuje policie. Právě zde se utábořili protestující. Nejedná se o jedinou střelbu v této oblasti – k první došlo už 20. června, kdy byl zastřelen devatenáctiletý demonstrant, při incidentu byl zraněn další muž.

Officers investigating a shooting near 12 Ave/Pike Street. Reports of two people injured. More information when available.

V pondělí zastřelený muž dorazil do nemocnice kolem půl čtvrté odpoledne, jeho život se lékařům zachránit nepodařilo. Druhý zraněný je stále v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče. Podle tiskové zprávy místní policie se příslušníci zákona pokusili lokalizovat oběť střelby, násilný dav však jejich snahy zmařil.

„Seattleští rabující vandalové, agitátoři, anarchisté a ‚protestující‘ nyní odmítají opustit autonomní zónu. Mají nulový respekt k vládě, starostce Seattlu a guvernérovi Washingtonu. To není vůbec dobré!“ napsal prezident Donald Trump na Twitteru.



