Ztracený kontakt hned po startu. Zkušební let kosmické lodi Starship nevyšel

Nosná raketa se však vrátila na odpalovací rampu v areálu Boca Chica u mexických hranic, což se při předchozím testu nepodařilo. Podle agentury AP se jednalo o zatím nejsložitější testovací let systému.

Kosmická loď měla obletět Zemi a pak se vrátit do atmosféry. Společnost však s ní několik minut po startu ztratila kontakt. „Můžeme potvrdit, že jsme ztratili loď,“ uvedla Kate Ticeová ze společnosti SpaceX.

Jediný zcela úspěšný test se tak uskutečnil v říjnu, kdy se nosná raketa vrátila na odpalovací rampu a kosmická loď uskutečnila naplánovaný let. Při šestém testovacím letu v listopadu sice loď provedla požadovaný let, ale raketa se neplánovaně zřítila do oceánu.

Všechny dosavadní testovací lety byly bez posádky, podle SpaceX má ale plavidlo v budoucnu unést až 100 lidí, nebo velké množství nákladu a vybaven.

Úspěch systému je klíčový i pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který si Starship vybral pro přistání svých astronautů na Měsíci v rámci programu Artemis. Návrat člověka na přirozenou družici Země je plánován na rok 2026.