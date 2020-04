Guvernér New Yorku nařídil povinné nošení roušek, USA hlásí 1300 nových obětí

New York Počet hospitalizovaných Američanů s diagnózou covid-19 ve státě New York druhý den za sebou poklesl. Prohlásil to ve středu guvernér Andrew Cuomo. Ve Spojených státech ve středu podle neúplných údajů podlehlo koronaviru přes 1300 lidí, počet nakažených dosáhl 615 000.

Stát, který je epidemií koronaviru v USA nejvíc postižen, natolik stabilizoval svůj zdravotnický systém, že může předat ventilátory jinam, konstatoval. Oznámil, že obyvatelé státu budou povinni nosit na veřejnosti roušky.

„Zastavit šíření (viru) je nejdůležitější. Jak můžete chodit bez roušky do blízkosti jiných lidí?“ prohlásil Cuomo na tiskové konferenci. Řekl, že od středy budou občané státu New York povinni nosit roušky, kdykoli vyjdou ven a dostanou se do kontaktu s jinými lidmi. Nedodržování tohoto příkazu nebude zpočátku policie pokutovat.



Stát New York ve středu registroval 752 nových úmrtí, celkem nákaze podlehlo přes 11 000 lidí. Tento počet nezahrnuje zhruba 3800 mrtvých, které se ve středu rozhodlo zařadit do statistiky obětí město New York. Jde o netestované osoby, které ale prokazovaly symptomy nákazy.

Cuomo na tiskové konferenci rovněž nastínil možnosti oživení ekonomiky, těžce postižené epidemií. Otevírány budou nejdříve podniky nejdůležitější pro provoz státu a ty, kde bude riziko infekce nejmenší.

V zemi přibylo za den přes 1300 obětí

Ve Spojených státech ve středu podle neúplných údajů podlehlo koronaviru přes 1300 lidí, počet nakažených dosáhl 615 000. Celkem v USA po nákaze zemřelo 29 751 lidí, napsala ve své souhrnné zprávě agentura Reuters. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se nakazilo přes 613 000 obyvatel USA, zemřelo necelých 27 000 lidí. V úterý bylo v USA hlášeno rekordních 2405 úmrtí.

Navzdory rostoucímu počtu mrtvých se v některých částech USA objevují náznaky, že epidemie začíná ustupovat, uvádí Reuters. Guvernéři asi 20 amerických států, kde se virus šíří nejméně, doufají v postupné zahájení hospodářské obnovy po 1. květnu. Z 50 amerických států hlásilo ve středu 17 méně než sto nově nakažených.

Nejvíce zasažené epidemií jsou státy New York, Kalifornie, Louisiana, New Jersey, Massachusetts a Michigan. Některé státy, zejména New York, oznámily znatelný pokles hospitalizací a méně pacientů odkázaných na ventilátory.

Experti podle Reuters upozorňují, že počet mrtvých je ve skutečnosti vyšší, protože lidé, kteří umírají doma nebo v penzionech pro seniory, nejsou většinou testováni na přítomnost viru.