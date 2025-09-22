Palestinu uznají další země. OSN uspořádá jednání o dvoustátním řešení konfliktu

Na okraj Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN) uspořádá v pondělí Francie a Saudská Arábie setkání hlav států a vlád o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu. K uznání Palestiny jako suverénního státu v posledních dnech přistoupily země jako Spojené království, Kanada, Austrálie a Portugalsko. Česká republika se uznat Stát Palestina nehodlá.
Očekává se, že během mezinárodní konference by měly uznat Stát Palestina Francie, Belgie, Malta a další země. Podle Elysejského paláce bude těchto zemí deset. Palestinskou státnost nově uznávají například Spojené království, Kanada a Austrálie. Premiéři těchto tří zemí to v neděli oznámili ve společném prohlášení.

Valné shromáždění OSN v pátek rozhodlo o obnovení mezinárodní konference na vysoké úrovni o dvoustátním řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci, čímž se oživí proces, který byl letos v létě pozastaven kvůli eskalaci násilí na Blízkém východě.

Českou delegaci na Valném shromáždění Organizace spojených národů vede prezident Petr Pavel. ČR nyní neplánuje uznat palestinský stát, uvedlo v neděli ve vyjádření pro ČTK české ministerstvo zahraničí. Podle MZV platí, že Česko podporuje dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Toho ale může být dosaženo pouze na základě přímého jednání obou stran, které nebude možné do té doby, dokud budou Pásmo Gazy ovládat teroristé z Hamásu, dodal úřad.

