Palestinu uznají další země. OSN uspořádá jednání o dvoustátním řešení konfliktu

Očekává se, že během mezinárodní konference by měly uznat Stát Palestina Francie, Belgie, Malta a další země. Podle Elysejského paláce bude těchto zemí deset. Palestinskou státnost nově uznávají například Spojené království, Kanada a Austrálie. Premiéři těchto tří zemí to v neděli oznámili ve společném prohlášení.
Valné shromáždění OSN v pátek rozhodlo o obnovení mezinárodní konference na vysoké úrovni o dvoustátním řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci, čímž se oživí proces, který byl letos v létě pozastaven kvůli eskalaci násilí na Blízkém východě.
Českou delegaci na Valném shromáždění Organizace spojených národů vede prezident Petr Pavel. ČR nyní neplánuje uznat palestinský stát, uvedlo v neděli ve vyjádření pro ČTK české ministerstvo zahraničí. Podle MZV platí, že Česko podporuje dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Toho ale může být dosaženo pouze na základě přímého jednání obou stran, které nebude možné do té doby, dokud budou Pásmo Gazy ovládat teroristé z Hamásu, dodal úřad.