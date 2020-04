Státy v USA se brzy začnou probouzet z koronavirového spánku. Vlády míří ke katastrofě, míní lékaři

AUSTIN/PRAHA Republikánští guvernéři, které podporuje Bílý dům, začnou brzy začnou otevírat své státy navzdory stále probíhající pandemii. Ukázku toho, jak by mohla situace brzy vypadat, přinesly i víkendové protesty. Například ve státě Kentucky po nich strmě vzrostl počet nakažených.

Ještě před týdnem nebylo jasné, jak skončí souboj mezi prezidentem Donaldem Trumpem a guvernéry amerických států. Šéf Bílého domu na tiskové konferenci hřímal, že má „totální moc“ a guvernéři bez něj nemohou dělat nic. Chtěl, aby Američané mohli znovu do ulic již 1. května a znovu se rozběhla ekonomika.



Guvernéři mnoha států mu oponovali. Nechtěli ohrozit své občany a vytvořili tak několik paktů proti prezidentovi. Následovalo několik telekonferencí s lídry států a prezident postupně ustupoval.

Ve čtvrtek na tiskové konferenci oznámil, že nechává finální rozhodnutí na guvernérech. Jenže o víkendu Trump začal šéfy některých amerických států podkopávat.

Protesty proti uzavření

Ve státě Washington se například shromáždilo několik tisíc lidí před sídlem místního parlamentu ve městě Olympia. Protestovali proti nařízení guvernéra Jaye Insleeho, které obyvatelům zakazovalo pohybovat se po ulicích, vyjma naléhavých případů. Shromažďovat na veřejných místech se nesmělo více než 50 osob, otevřeno mohly mít jen obchody kriticky důležité infrastruktury. Podobné protesty probíhaly i v Minnesotě, Michiganu či Virginii.

Demonstrace se odehrávaly i v Texasu, kde se protestující sešli v hlavní městě Austinu a provolávali: „Nechte nás pracovat“. Protest v Austinu oproti tomu zorganizoval aktivista Owen Shroyer, který spolupracuje se serverem Infowars pravicového populisty a šiřitele konspiračních teorií Alexe Jonese, upozornila agentura AP.

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

Prezident Donald Trump všechny tyto lidi, kteří ohrožovali zdraví své i svých spoluobčanů, podporoval. „Osvoboďte Virginii,“ napsal na Twitter. A následovalo několik dalších podobných tweetů, které byly jednoznačně namířeny proti guvernérům. Spojené státy jsou totiž podle prezidenta již z nejhoršího venku a není prý nutné udržovat restriktivní opatření.

Nárůst nemocných po protestech

Smutný výsledek přinesly víkendové protesty v Kentucky. Podle serveru The New York Post se totiž kvůli demonstracím prudce zvýšil počet nakažených. „Jsme stále uprostřed boje s nebezpečným a nakažlivým virem,“ uvedl pro média guvernér Andy Beshear, který je rozhodnutý udržet zákaz vycházení do té doby, dokud nebude situace bezpečná.

Ne všichni guvernéři jsou však na jedné lodi. Například floridský Ron Desantis o víkendu povolil vycházení a tisíce Američanů tak zavítaly na místní pláže. Lidé si měli udržovat od sebe odstup, povoleny byly sportovní aktivity, nikoliv však ležení na ručnících, dekách či lehátkách. Na snímcích z pláže v Jacksonville ale bylo vidět velké množství lidí, jak plavou a procházejí se, často ovšem bez roušek.

Na sociálních sítích tak podle deníku The Washington Post velice rychle začal být v kurzu hashtag #FloridaMorons - tedy blbečci z Floridy.

Podobná rozhodnutí plánují, podobně jako jejich kolega z Floridy, i další guvernéři z řad Republikánské strany. Stát Georgia by se měl „otevřít“ již tento pátek a stejné úmysly má podle CNN i guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster.

Jejich rozhodnutí přitom není podle analytiků založeno na faktech, ale spíše má potěšit prezidenta Trumpa. Podle některých lékařů je však na takové kroky příliš brzy a USA tak míří ke katastrofě.